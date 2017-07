Bełżec: Wszedł na 52-metrowy maszt telefonii komórkowej i nie chciał zejść

Do zdarzenia doszło we wtorek przed wieczorem przy ul. Wąskiej. 31-letni mieszkaniec Bełżca wszedł na 52-metrowy masz telefonii komórkowej. Na miejsce pojechała policja i trzy zastępy straży pożarnej.

Wezwano także Grupę Ratownictwa Wysokościowego PSP z Lublina, która miała ewakuować 31-latka przy pomocy technik linowych. W tym czasie strażacy zabezpieczali desperata, by nie spadł.

Po godz. 20 jednemu ze strażaków udało się namówić go, by zszedł dobrowolnie. Mężczyzna zabezpieczony liną, podczas schodzenia asekurowali go strażacy. Grupa Ratownictwa Wysokościowego została zawrócona do Lublina.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniać będzie policja. Według wstępnych informacji, mężczyzna miał zamiar skoczyć z wieży. Trafił do szpitala.