Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych wyceniła wykonanie tej inwestycji na 233,6 mln zł. – Najniższa ze złożonych ofert to ok. 141,3 mln zł, a najwyższa to 267,9 mln zł – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA.

Komisja przetargowa po zweryfikowaniu ofert ogłosi wybór najkorzystniejszej. Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia, a przed podpisaniem umowy, konieczna będzie jeszcze kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w IV kwartale tego roku.

– Wszyscy wykonawcy zaproponowali skrócenie czasu realizacji do 34 miesięcy. Nie wlicza się do tego okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Każdy z wykonawców wydłużył gwarancję z 5 do 10 lat – dodaje rzecznik.

Jednojezdniowa obwodnica Tomaszowa Lubelskiego będzie miała ok. 9,6 km, przebiegać będzie po wschodniej stronie miasta. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 powstanie węzeł Tomaszów Północ, a na włączeniu do przebiegu DK17 węzeł Tomaszów Południe. W obrębie obu węzłów trasa będzie miała docelowy dwujezdniowy przekrój. Nad doliną rzeki Sołokiji droga ekspresowa pobiegnie estakadą, zbudowane zostaną również drogi dojazdowe o łącznej długości 13,8 km przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego.

Przebieg obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego - kliknij, żeby powiększyć: