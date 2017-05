Niemce i Lubartów czekają na tę inwestycję od lat. Budowa S19 przyśpiesza [MAPA]

Na tę decyzję mieszkańcy Niemiec i Lubartowa czekali od lat. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa kieruje do prac przygotowawczych cztery kolejne odcinki drogi ekspresowej S19. To pierwszy krok w kierunku budowy ekspresówki od Lublina do granicy z woj. podlaskim i dalej na północ.

Przejazd w porannym szczycie przez Niemce przypomina korek w Kołbieli. Nic więc dziwnego, że decyzja ministra zdominowała dyskusję na piątkowej sesji Rady Gminy.

– To efekt naszych wieloletnich starań. Nasze wyjazdy do Warszawy, wspólnie z władzami Lubartowa, przyniosły efekt – cieszy się Krzysztof Urbaś, wójt gminy Niemce.

Mieszkańcy Niemiec wielokrotnie protestowali przeciwko ciągłemu przekładaniu rozpoczęcia prac nad S19 w kierunku północnym, a tym samym budowy obwodnicy ich miasteczka. Przyspieszenia rządowych decyzji w sprawie tej inwestycji domagali się m.in. okupując w godzinach szczytu przejście dla pieszych na ruchliwej krajówce.

Według ostatniego pomiaru ruchu wykonanego przez GDDKiA (w 2015 r.) natężenie ruchu na odcinku Łucka-Niemce to 19,7 tys. aut na dobę, zaś na Niemce-Ciecierzyn – 22,5 tys. Dla porównania na odcinku Niedrzwica-Lublin w ciągu doby przejeżdża 15,5 tys. aut.

– Według moich informacji, budowa trasy ruszy w 2021 r. Z panem wojewodą już pracujemy nad przyspieszeniem tego terminu – zapewnia wójt Urbaś.

Odcinek S19 od węzła Lublin Rudnik do Lubartowa znalazł się w Programie Budowy Dróg na lata 2014-2023. Jego realizacja jest planowana na lata 2018-2021.

– To świetna wiadomość dla mieszkańców Lubartowa. Wielu mieszkańców naszego miasta codziennie dojeżdża do pracy w Lublinie – mówi Janusz Bodziacki, burmistrz miasta.

Ważna jest także ekonomia. Ekspresówka ułatwi funkcjonowanie biznesu.

– Tylko do centrum dystrybucyjnego Biedronki w Lubartowie codziennie przyjeżdża i wyjeżdża 200 ciężarówek – dodaje Bodziacki.

Skierowanie do prac przygotowawczych czterech odcinków S19 nie oznacza jeszcze decyzji o budowie, ale to znaczący krok w tym kierunku. W ramach prac przygotowawczych zostanie opracowane studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, uzyskanie decyzji środowiskowych oraz wykonane badań i opracowań geologicznych niezbędnych do ogłoszenia przetargów w systemie „Projektuj i Buduj”.

Przypomnijmy, że na 73-kilometrowym, podkarpackim odcinku S19 (od granicy z woj. lubelskim do Rzeszowa) kierowcy korzystają już z 7 kilometrów ekspresówki od Stobiernej do węzła A4 Rzeszów Wschód. W czerwcu ma być gotowy 12,5-kilometrowy fragment Stobierna-Sokołów Młp. Pozostałe odcinki S19 od Sokołowa Małopolskiego do Lasów Janowskich (ponad 53 km) są na etapie przetargu.

Na lubelskim odcinku S19 do Lublina do granicy z Podkarpaciem trwa przetarg. Na trzy odcinki (33 km od końca obwodnicy Kraśnika do węzła Lasy Janowskie) trwa weryfikacja ofert złożonych przez firmy starające się o kontrakt. Na kolejne trzy odcinki (42 km od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika) jest przygotowywana dokumentacja niezbędna by zaprosić wykonawców do składania ofert cenowych. Umowy w systemie „ Projektuj i buduj” na ten 75-kilometrowy odcinek mają być podpisane jeszcze w tym roku.