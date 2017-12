Do zdarzenia doszło w środę wieczorem. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o tym, że na bramce jednego z boisk do piłki nożnej ktoś chce się powiesić. Okazało się, że był to 32-latek z Ukrainy.

Policjanci na miejsu zastali mężczyzne, który wisiał już na pasku przyczepionym do bramki. Sierżant sztabowy Rafał Gardias uniósł 32-latka, a starsza posterunkowa Aneta Brzykcy poluzowała pasek. Funkcjonariusze położyli desperata na ziemi, zaczęli reanimację i wezwali pogotowie.

32-latek trafił do szpitala.