Matka otworzyła paczkę, która przyszła do syna. Zawartość ją zaskoczyła

Matka odebrała paczkę, która przyszła do jej syna. Młody mężczyzna tłumaczył się potem, że towar zamówił przez internet na swój użytek.

W czwartek policjanci z tomaszowskiej komendy zabezpieczyli 21 gramów i dwie tabletki dopalaczy. Substancje te zostały dostarczone przez kuriera do domu. Odebrała je 46-letnia mieszkanka gminy Bełżec. Kiedy otworzyła kopertę znalazła tam cztery woreczki strunowe z białym proszkiem i jeden woreczek, w którym znajdowały się dwie tabletki.

Okazało się, że dopalacze zamówił jej 23-letni syn przez internet. W związku z tym policjanci zgodnie z procedurami zabezpieczyli również sprzęt, czyli komputer z którego zamówiono nielegalny towar.

Młody mężczyzna tłumaczył policjantom, że zakupił dopalacze w intrenecie do użytku własnego. Teraz odpowie za posiadanie tych środków, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.