Tomaszów Lubelski: Na co trafią pieniądze z budżetu obywatelskiego

Wiadomo już, na co przeznaczone zostaną środki z tegorocznego budżetu obywatelskiego. Do realizacji zakwalifikowały się cztery z czternastu zgłoszonych projektów.

Najwięcej – 1429 głosów – zyskała realizacja „Pikniku Rodzinnego – Muzyczna Podróż z mieszkańcami miasta”. Na ten cel przeznaczonych zostanie 20 tys. zł. Za te pieniądze ZAS „Harmonia” zorganizuje dwa koncerty zespołów romskich. Pierwszy z nich odbyć ma się jeszcze w marcu, a drugi w lipcu lub sierpniu. W koncertach wystąpią dwa różne zespoły z innych miast, a także lokalny zespół „Tamburino”.

Blisko 40 tys. zł będzie kosztowała natomiast modernizacja placu zabaw znajdującego przy ul. Promiennej. Na ten projekt głosowało 965 osób.

Ponad 400 głosów i szansę na realizację otrzymało też zagospodarowanie terenu na os. Południe i postawienie tam terenu rekreacyjnego oraz stworzenie wypożyczalni nartorolek do letniego uprawiania narciarstwa biegowego. Wypożyczalnia ma działać na zasadzie non profit na terenie OSiR Tomasovia przy torze do biegów na nartorolkach.