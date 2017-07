Wymyśl nazwę dla dębu

– Podczas gdy w polskich lasach trwa walka z kornikiem, postanowiliśmy zgłosić kandydata do rejestru pomników przyrody – piszą leśnicy z Tomaszowa. – Gwiazdą naszej akcji jest dąb szypułkowy rosnący we wsi Kolonia Grodysławice. Stojąc samotnie w polu, góruje on nad wsią, przypominając mieszkańcom o ponadczasowym pięknie i niesamowitej potędze sił przyrody. Pomierzyliśmy go. Ze średnicą (na wys. 1,3 metra od ziemi) 125 cm i obwodem aż 385 cm z łatwością spełnia wszelkie proponowane kryteria pomników przyrody. Pomimo iż jest niewysoki, tylko 22 metry, ale jest to normą dla drzew rosnących na otwartej przestrzeni.

Jeśli dąb zostanie uznany „pomnikiem przyrody”, zabronione będzie m.in. przeprowadzanie prac ziemnych w jego pobliżu, czy umieszczanie na nim reklam.

– Od chwili objęcia go statusem pomnika przyrody, urzędnicy będą regularnie sprawdzać jego stan zwracając uwagę m.in. czy nie zasiedliły go jakieś grzyby lub nie uderzył w niego piorun – tłumaczy nadleśniczy Leszek Dmitroca. – W tej chwili dębowi nic nie dolega. Jest okazem zdrowia.

Na propozycje nazw dla dębu nadleśnictwo czeka do końca wakacji. Wygra najbardziej popularna wśród internautów zgłoszona propozycja (zgłoszenia należy publikować na facebookowym profilu nadleśnictwa), a jej autor otrzyma nagrodę (niespodziankę).