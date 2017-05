Ojciec chciał zabić własne dziecko. Wydawało mu się, że chłopiec ma trzy głowy

Widziałem trzy buźki. Jakoś tak za buźkę go złapałem – tłumaczył śledczym 25-letni Robert Z. z Włodawy. Mężczyzna został zatrzymany tuż po tym, jak próbował udusić swojego 5-miesięcznego synka. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się kilka dni temu, w jednym z domów we Włodawie. Robert Z. mieszkał tam razem 23-letnią partnerką i dzieckiem.

Z relacji kobieta wynika, że kiedy feralnego dnia 25-latek wrócił do domu, to „dziwnie się zachowywał”. Kiedy mężczyzna został sam z chłopcem, chwycił go za szyję i zaczął dusić. Robert Z. tłumaczył później śledczym, że „dziwnie widział i zachciało mu się to zrobić”. Czuł, że musi zaatakować dziecko.

Chłopca ocaliła interwencja matki, która w ostatniej chwili weszła do pokoju. – Filipek nie krzyczał. Był czerwony i miał szeroko otwarte oczka. Zaczęłam krzyczeć i wtedy Robert się ocknął – relacjonowała kobieta podczas późniejszego przesłuchania. 23-latka zabrała dziecko i zadzwoniła po policję. Mundurowi szybko pojawili się na miejscu i zatrzymali Roberta Z. Mężczyźnie postawiono zarzut usiłowania zabójstwa.

– 25-latek przyznał się do winy – dodaje prokurator Agnieszka Kępka. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że w chwili zdarzenia mógł być pod wpływem środków odurzających, np. dopalaczy. Od mężczyzny pobrano krew do badań. Czekamy na wyniki.

– Zatrucie dopalaczami może mieć różne objawy. Cześć pacjentów zapada w śpiączkę i przestaje oddychać, inni są skrajnie pobudzeni i agresywni – mówi nam lekarz z oddziału toksykologiczno-kardiologicznego w lubelskim szpitalu.

Robertowi Z. grozi nawet dożywocie. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Dziecko jest w dobrym stanie. Nie odniosło żadnych obrażeń.