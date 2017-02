Włodawa: Biblioteka Narodowa nad Bugiem

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie (fot. Google Street View)

W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie została właśnie uruchomiona cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica. To narzędzie umożliwiające nieodpłatny dostęp do kilkuset tysięcy publikacji naukowych.