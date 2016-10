Ile leków można przywieźć do Polski? Ukrainiec wpadł w Hrebennem

176 opakowań z farmaceutykiem celnicy znaleźli w bagażu należącym do 24-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna nie zgłosił towaru do odprawy. Nie chciał też podać celu przewozu tak dużych ilości leku przez granicę. W związku z przemytem funkcjonariusze wszczęli przeciwko 24-latkowi postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, za co grozi mu grzywna.

Odrębną kwestią pozostaje ewentualna odpowiedzialność sprawcy za naruszenie przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, która reguluje przywóz lekarstw na terytorium Polski. Zgodnie z nią podróżny ma prawo przewozić pięć najmniejszych opakowań leku na własne potrzeby. Za naruszenie przepisów ustawa przewiduje grzywnę, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Szacunkowa wartość zatrzymanych farmaceutyków to 4,5 tys. zł.