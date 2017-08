Ktoś zapakował 8 szczeniaków do reklamówki i wrzucił do kosza na śmieci. Przeżył tylko jeden

Policjanci szukają osoby, która wyrzuciła szczeniaki do kosza na śmieci. Tylko jeden z nich przeżył.

W poniedziałek przed południem policjanci zostali wezwani na ul. Lazurową w Zamościu. Tam, w śmietniku znaleziono porzucone szczenięta.

Z informacji jakie przekazano mundurowym wynikało, że mieszkankę osiedla zaniepokoił pisk dochodzący z pojemnika na odpady wystawionego przed posesją. Kiedy kobieta zajrzała do wnętrza, odkryła foliową reklamówkę a w niej osiem szczeniaków. Niestety tylko jeden z nich pozostawał przy życiu. Zwierzęta przekazano lekarzowi weterynarii.



Policjanci prowadzą postępowanie w kierunku naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt i apelują do osób, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy porzucenia szczeniaków o kontakt z policją. Tel. do dyżurnego zamojskiej komendy tel. 84 677-14- 17 lub 997 i 112. Mundurowie zapewniają anonimowość.

Za taki czyn grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub więzienia do 2 lat.