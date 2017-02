Nowa inwestycja w sercu Starówki. Był Zielony Rynek, będą apartamenty

Inwestycję na zamojskiej Starówce, w sąsiedztwie ulic Zamenhofa i Bazyliańskiej, jeszcze w tym roku rozpocznie spółka Bartecki Development. Bryła budynku nawiązywać ma do charakteru XVI-wiecznych renesansowych pałaców miejskich. Intensywny kolor elewacji oraz charakterystyczne ukośne przeszklenia mają natomiast być syntezą spotykanych na zamojskim rynku elementów architektonicznych: lukarn, gzymsów i pilastrów.

– Budynek zaprojektowała pracownia architektoniczna Mateusz Tański & Associates z Warszawy – mówi Błażej Bartecki. – Na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków projekt został przesłany do Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wyda on szczegółowe wytyczne. Decyzja odnosić się będzie do rozwiązań architektonicznych bryły, kolorystyki, podziałów budynku. Nie powinna mieć wpływu na powierzchnie użytkowe lokali.

Na parterze trzykondygnacyjnego budynku powstaną lokale usługowe. Na pierwszym i drugim piętrze znajdą się 43 apartamenty o powierzchniach od 29 do 90 mkw. W podziemnym garażu będą 43 miejsca parkingowe. Będą także indywidualne piwnice lokatorskie, pomieszczenia techniczne, boks dla rowerów i trzy windy.

Budowa zakończyć ma się na początku 2019 roku.

Bartecki Development stworzyło już m.in. Osiedle Spokojne, Osiedle Przyjaźni i Osiedle Natura w Tomaszowie Lubelskim oraz markety w Łaszczowie i Izbicy. W tym roku rozpoczęło budowę kolejnego sklepu przy międzynarodowym przejściu granicznym w Hrebennem. Bartecki Development jest także generalny wykonawcą hotelu w Tomaszowie Lubelskim, który będzie działał pod marką Ibis Styles.