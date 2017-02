W Zamościu jest 42 bezdomnych

Badania liczby bezdomnych zaczęły się w 2013 roku i odbywają się co dwa lata. Podczas pierwszej edycji tej akcji w Zamościu przebywało 61 osób bezdomnych – 44 z nich nocowało wtedy w Schronisku dla Bezdomnych, a 17 w pustostanach lub altanach działkowych.

Dwa lata później pracownicy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, strażnicy miejscy i policjanci dotarli do 44 bezdomnych (tylko dwie osoby nocowały na ternie ogródków działkowych, a 42 w Schronisku).

– Podczas tegorocznej akcji prowadzonej w nocy z 8 na 9 lutego dotarliśmy do 42 osób bezdomnych – podsumowuje Marek Gajewski, rzecznik prezydenta miasta. – 34 przebywały w schronisku, na Starówce u znajomego znajdowała się 1 osoba, na działkach przy ul. Fredry i ul. Miłosza nocowały 2 osoby, a w innym pustostanie – 3 kolejne. Dwie osoby bezdomne trafiły tej nocy do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. Z informacji Zakładu Karnego w Zamościu wynika, że znajdowało się w nim 11 osób bezdomnych, przy czym są to ludzie z terenu różnych gmin.