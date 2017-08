Nowe autobusy i HUB komunikacyjny w Zamościu

W przyszłym roku w Zamościu pojawi się dziesięć nowych autobusów. To nie koniec zmian w transporcie miejskim.

– Miasto podpisało preumowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji obejmującej budowę węzła komunikacyjnego i doposażenia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu – poinformował zamojski ratusz.

Na mocy ustaleń na ulice Zamościa wyjedzie za kilka miesięcy dziesięć fabrycznie nowych i w pełni klimatyzowanych autobusów zasilanych olejem napędowym. Zastąpią one najbardziej wysłużone pojazdy. Przy ul. Peowiaków powstanie natomiast tzw. HUB komunikacyjny.

– Ma on integrować transport publiczny: miejski, PKP, BUS, samochody osobowe i rowery – informuje Marek Gajewski, rzecznik prezydenta Zamościa.

– Pasażerowie korzystający z niego będą mogli zostawić samochód na wyznaczonym parkingu „Park&Ride” („Parkuj i Jedź”) i przesiąść się na przystanku do autobusu, busu, szynobusu bądź

na rower miejski.

Na parkingu pojawią się m.in. przechowalnia rowerów, stojaki rowerowe wraz z sezonowym serwisem, paczkomat i toalety.

Nie zabraknie też miejsca ładowania samochodów i rowerów elektrycznych. Wartość projektu brutto to ok. 16 mln zł, a dofinansowanie, jakie otrzyma miasto to blisko 11 mln zł.