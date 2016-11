Nowy sklep Lidl w Zamościu. Od czwartku

W mającym ok. 1430 mkw. sklepie zatrudnionych zostało 18 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 21.00, a w niedzielę od 9.00 do 19.00. Klienci przyjeżdżający do sklepu samochodem będą mogli zostawić auto na jednym ze 140 miejsc parkingowych.

Sieć chwali się, że w nowym zamojskim sklepie wprowadzono liczne ekologiczne rozwiązania, takie jak odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, gruntowe pompy ciepła, czy oświetlenie LED.

– Rozwiązania te mają za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, uczynienie placówki obiektem energooszczędnym, co w konsekwencji przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego – podkreślają pracownicy firmy.

Z okazji otwarcia od czwartku 24 listopada do niedzieli 4 grudnia wiele artykułów objętych zostanie specjalnymi promocjami. W dniu premiery zorganizowane będą też animacje i zabawy dla dzieci oraz konkursy dla wszystkich klientów.

Dodatkowo na wszystkich odwiedzających tego dnia sklep czekać będzie kawa oraz słodki i grillowy poczęstunek.