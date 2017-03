Po 75 dniach od operacji mieszkaniec Zamościa wraca do domu. Z własną dłonią

W grudniu 2016 roku Piotr Tchórz z Zamościa został pierwszym pacjentem na świecie, któremu zrobiono taki przeszczep dłoni.

– W końcu po 75 dniach, po udanej operacji, wracam do domu. Nie mogę się doczekać, kiedy spotkam się z rodziną, kiedy ich wyściskam, spotkam się ze znajomymi i wrócę do normalnego trybu życia – mówi były pacjent.

– Panie pielęgniarki stworzyły rodzinną atmosferę. Lekarze, chirurdzy spisali się świetnie. Mam nadzieję, że ręka jak najszybciej dojdzie do pełnej sprawności – dodaje pan Piotr.

– W jego źrenicach widać było prawdziwą radość. To, co robił później, jest fenomenalne. Miał nastawiony budzik i co pół godziny ćwiczył rękę. Był zmobilizowany do tego, żeby rehabilitować się zarówno z rehabilitantami, jak i samodzielnie – relacjonuje dr Monika Pfanhauser z Oddziału Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki wrocławskiego szpitala.