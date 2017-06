Tutaj najlepiej leczą serce. Dwa szpitale z woj. lubelskiego w czołówce rankingu

Zamojski szpital znalazł się na siódmym miejscu z 371 punktami, a lubelska klinika na ósmym – z 362 punktami.

– To dla nas ogromny sukces, bo jako szpital, który działa poza miastem wojewódzkim, znaleźliśmy się obok placówek, które są w czołówce polskiej kardiologii, m.in. Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu czy warszawskiego szpitala przy ul. Banacha – zaznacza dr hab. n.med. Andrzej Kleinrok, ordynator oddziału kardiologicznego w szpitalu „papieskim” w Zamościu.

– To ogromna zasługa naszego zespołu. W latach 90. zaczynaliśmy od siedmiu lekarzy. Teraz na oddziale pracuje ich 42, z czego aż 30 ma specjalizację z kardiologii.

Kleinrok dodaje, że rozwój oddziału i możliwości w leczeniu pacjentów to zasługa wsparcia, jakie szpital otrzymał jeszcze w latach 90. – Dzięki włoskiej organizacji, która pomagała szpitalom, trafił do nas supernowoczesny sprzęt, a to z kolei przyciągnęło świetnych specjalistów – mówi ordynator. – To sprawiło, że mogliśmy się rozwijać i zapewniać leczenie na wysokim poziomie.

– Na nasz wynik przełożyła się liczba pacjentów, których przyjmujemy oraz jakość zabiegów. Rocznie mamy ok. 20 tys. osób, z czego 7 tysięcy jest hospitalizowanych – mówi prof. Andrzej Wysokiński, szef kliniki kardiologii SPSK4 w Lublinie. – Wykonujemy cały wachlarz zabiegów, które są obecnie dostępne, w tym małoinwazyjnych. Często jesteśmy w tej dziedzinie pierwsi w województwie lubelskim, a nawet w Polsce. W tym tygodniu jako pierwsi w kraju wykonamy zabiegi usuwania zużytych elektrod u pacjentów z wszczepionymi stymulatorami przy użyciu lasera.

Szpitale (w pięciu specjalnościach: chirurgia, ginekologia, kardiochirurgia, kardiologia, ortopedia i urologia) były oceniane na podstawie ankiet, które zostały wysłane do ponad 2 tysięcy lecznic w całej Polsce. Ankiety zostały opracowane m.in. przez pracowników NFZ, konsultantów wojewódzkich i krajowych. Pod uwagę były brane m.in. zakres diagnostyki dostępnej w szpitalu, liczba wykonywanych procedur leczniczych, współczynnik zakażeń pooperacyjnych, a także liczba monitorowanych łóżek w pododdziale intensywnej opieki. Ważna była też liczba lekarzy ze specjalizacją z kardiologii zatrudnionych w oddziale. Pełny ranking można znaleźć na www.rankingi.wprost.pl/szpitale.