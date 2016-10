Zamość: Białaczkę leczą z certyfikatem "W trosce o pacjenta"

Oddział Hematologiczny Zamojskiego Szpitala Niepublicznego otrzymał certyfikat „W trosce o pacjenta”. To wyróżnienie przyznawane ośrodkom realizującym kompleksową opiekę oraz wsparcie dla chorych cierpiących na przewlekłą białaczkę szpikową. Zamojska placówka to jeden z nielicznych ośrodków w Polsce, która została uhonorowana w ten sposób.

– Przewlekła białaczka szpikowa to nowotwór krwi, który jeszcze do niedawna uznawana była za chorobę śmiertelną. Dziś, na skutek postępu medycyny i dzięki rozwojowi innowacyjnych terapii, kwalifikuje się ją do chorób przewlekłych – mówi Sławomir Górnik, ordynator Oddziału Hematologicznego Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. – W naszym oddziale przebywa w tej chwili 30 osób dotkniętych ta chorobą.

Żeby pomóc w ich leczeniu szpital podejmuje dodatkowe działania. – To kompleksowa opieka. Pielęgniarki z naszego oddziału uczestniczą w spotkaniach edukacyjnych, a potem przekazują wiedze pacjentom – mówi Małgorzata Janda, pielęgniarka oddziałowa. – Informujemy o celach terapeutycznych choroby, zasadach prawidłowego przyjmowania leków, a także o konieczności regularnych wizyt u lekarza oraz przeprowadzania badań kontrolnych, które są niezwykle istotne w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Dzięki temu chorzy oswajają się z chorobą. W każdej chwili mogą też do nas zadzwonić. Odpowiadamy na ich wątpliwości, a jeśli trzeba ułatwiamy kontakt z lekarzami. Dla nich to dodatkowe wsparcie i wielka pomoc, w tym trudnym dla nich okresie.

W zamojskim szpitalu program realizowany jest od 2014 roku.