Duży ruch służb na sygnale. Straż Pożarna uprzedza mieszkańców

Straż Pożarna uprzedza mieszkańców Białej Podlaskiej o ćwiczeniach. W czwartek może być duży ruch pojazdów różnych służb.
Komenda miejska PSP poinformowała, że tego dnia na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Pokoju i ul. Sidorskiej odbędą się ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z powiatu bialskiego.
- W związku z tym w godzinach 7– 15 będzie wzmożony ruch pojazdów pożarniczych oraz innych służb. W ramach ćwiczeń zastępy będą poruszać się alarmowo – zapowiadają strażacy.