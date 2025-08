Nie będzie już problemów z zalewaniem ulicy. Grzybowa idzie do remontu

Nową nawierzchnię zyska 800 metrów drogi od skrzyżowania z ulicą Sobolową do Świerkowej. To osiedle z domami jednorodzinnymi, a sama ulica jest dojazdem do tych mniejszych osiedlowych dróg. Inwestycja obejmie też chodniki, dojazdy do posesji, przystanki autobusowe i nowe przejście dla pieszych. A mieszkańcy czekają również na kanalizację deszczową.

- Po każdych, nawet najmniejszych opadach zawsze jest tak samo. Stojąca woda na ulicy Grzybowej w okolicy skrzyżowania z ulicą Świerkową utrudnia przejazd, bo utrzymuje się przez długi czas – skarżył się już w 2023 roku pan Wojciech, mieszkaniec tego osiedla. Wówczas ratusz przyznał, że przy ulicy brakuje kompleksowego odwodnienia. – Całe to osiedle Pieńki ma problem z odwodnieniem. Ten pierwszy etap inwestycji pozwoli na włączenie kanalizacji do systemu miejskiego – zaznacza Renata Tychmanowicz, naczelnik wydziału dróg w urzędzie.

W przetargu wpłynęły 4 oferty. Urzędnicy wybrali konsorcjum bialskich firm Transbet (1,8 mln zł).

Niedawno, miasto pozyskało blisko 2 mln zł dotacji z Rządowego Programu Rozwoju Obszarów Przygranicznych na przebudowę tej ulicy. Wykonawca ma 4 miesiące na to zadanie.