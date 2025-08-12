Odwołania opłaciły się. Do głosowania trafią 22 pomysły mieszkańców

- Wpłynęło dwanaście odwołań, w których wnioskodawcy zmienili zakres i lokalizację swoich pomysłów. W rezultacie pozwoliło to ocenić 9 projektów pozytywnie i zakwalifikować je do głosowania – podał zespół zajmujący się budżetem obywatelskim.

To oznacza, że od 18 sierpnia mieszkańcy będą mogli głosować w sumie na 22 projekty. Najwięcej, bo 14 to zadania „małe”. Na przykład pomysł bialskiego morsowiska przy Drodze Wojskowej, zadaszenie piaskownicy w FunParku Podmiejska czy park trampolin. Dwa pomysły opiewają blisko na 1 mln zł. Weszły do dalszego etapu, dopiero po korektach. To Chillpark Podmiejska, czyli rozbudowa istniejącego Funparku o „strefę wypoczynku” i Bialskie Centrum Rekreacji 2.0 na osiedlu na Skarpie. Podobnie jak w poprzednich latach, swoje projekty zgłosili też miejscy radni (w sumie 5) i bialskie szkoły.

Ostatecznie, komisja odrzuciła 7 propozycji, m.in. całoroczny fortepian w parku Radziwiłłowskim czy organizację koncertu na osiedlu Pieńki.

Na razie na stronie internetowej BO nie ma dokładnych opisów propozycji. - Jesteśmy w trakcie anonimizacji oraz skanowania dokumentacji. Zgodnie z harmonogramem mamy czas do 14 sierpnia - zaznacza Andrzej Kozłowski, kierownik referatu wspierania przedsiębiorczości w ratuszu.

Głosowanie ruszy 18 sierpnia i potrwa do 31 sierpnia. Głos będzie można oddać tradycyjnie i w internecie. Wyniki będą znane na początku września.

W tym roku do wydania jest 2 mln 850 tys. zł.