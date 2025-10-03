Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Cztery dni z teatrem. Chełm zaprasza na festiwal OSPTA

Autor: Zdjęcie autora KamPom
Kadr że spektaklu „jak płakać w miejscach publicznych” w wykonaniu Teatru im. Juliusza Osterwy z Lublina
Kadr że spektaklu „jak płakać w miejscach publicznych” w wykonaniu Teatru im. Juliusza Osterwy z Lublina (fot. DW)

Do niedzieli Chełmski Dom Kultury stanie się sceną dla sześciu niezwykłych przedstawień z całej Polski. 11. edycja Ogólnopolskich Spotkań Profesjonalnych Teatrów Amatorskich to okazja, by w jednym miejscu zobaczyć teatr w najróżniejszych odsłonach – od lalkowego po improwizowany. Wstęp wolny.

Już po raz jedenasty Chełm gości festiwal OSPTA – wydarzenie, które od lat przyciąga publiczność spragnioną emocji, artystycznych eksperymentów i autentycznych spotkań z teatrem. Na scenie Chełmskiego Domu Kultury wystąpią grupy z Lublina, Chrustowa czy Gardzienic, a repertuar został pomyślany tak, by zaskakiwać i wzruszać.

Scena otwarta na różnorodność

Pierwszy spektakl miał miejsce 2 października. Teatr im. Juliusza Osterwy z Lublina przedstawi „jak płakać w miejscach publicznych” – sztukę o trudnych emocjach, opowiedzianą z humorem i ironią.

3 października wieczór rozpocznie Pracownia Lalek z Chrustowa z poruszającą opowieścią „A słońce świeciło…”, a zaraz potem Impro Teatr Bezczelny rozbawi publiczność w swoim wieczorze komedii improwizowanej.

W sobotę, 4 października, na scenie pojawi się młodzieżowy Teatr Satyry Zielona Mrówa z groteskowym „Bubuja abuja…”, a następnie widzowie zobaczą „Elektrę23” – widowisko łączące klasykę Eurypidesa z nowoczesną ekspresją sceniczną.

Festiwal zakończy się w niedzielę, 5 października, przedstawieniem „Anatomia zdarzeń. Kieszenie pełne wspomnień” Latającego Teatru Kantorowi, w reżyserii Joanny Gerigk.

Sztuka dostępna dla każdego

Chełmskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów Amatorskich od początku miały jeden cel – uczynić teatr przestrzenią otwartą, bliską i darmową dla publiczności. Dlatego wszystkie wydarzenia są bezpłatne.

Organizatorem jest Chełmski Dom Kultury, a przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje. Edycja 2025”.

Program 11. edycji Ogólnopolskich Spotkań Profesjonalnych Teatrów Amatorskich (fot. Chełmski Dom Kultury)
Chełm Teatr Osterwy kultura teatr Chełmski Dom Kultury spektakl ChDK

