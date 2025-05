Dla wielu uczniów egzamin maturalny to zwieńczenie lat intensywnej nauki.

– Tak właściwie to do matury przygotowywałem się już od początku szkoły średniej. Od pierwszej klasy chodziłem na korepetycje z trzech przedmiotów: biologii, chemii i matematyki – opowiada Piotrek, tegoroczny maturzysta jednego z lubelskich liceów, który wiąże swoją przyszłość z kierunkami medycznymi. Może stomatologia? A może farmacja? - Wiedziałem, że chcę się wybrać na kierunek medyczny, a tam jest bardzo duża konkurencja i trzeba mieć bardzo wysokie wyniki właśnie z tych przedmiotów, dlatego te przygotowania rozpocząłem tak wcześnie.

W kwietniu miał już za sobą cały materiał oraz rozwiązał arkusze z lat ubiegłych. – Nie ukrywam, że na naukę też poświęcałem wakacje, ale teraz z perspektywy czasu wiem, że spokojnie te przygotowania maturalne można rozpocząć później – dodaje Piotr.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, Sejm RP zdecydował się odroczyć (na dwa lata) wprowadzenie progu 30% z części rozszerzonej. Oznacza to, że obecni i przyszli maturzyści nie muszą obawiać się obowiązku zaliczenia tego etapu na określonym poziomie.

Są jednak pewne nowości:

• uczniowie mogą wybrać dowolny język obcy – nawet taki, który nie był nauczany w ich szkole

• zmniejszono również liczbę wymaganych lektur oraz pytań na egzaminie ustnym z języka polskiego – z dotychczasowych 227, do 68

• skrócono także wymaganie dotyczące długości wypracowania: zamiast 400 słów, wystarczy teraz użyć 300. To wszystko wynika z ograniczenia podstawy programowej.

Zmiany nie ominęły również technicznej strony egzaminu. Modyfikacji uległ system liczenia wyników, który ma być bardziej odporny na błędy. W odpowiedzi na wcześniejsze skargi związane z pomyłkami w ocenianiu prac, Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła instytucję egzaminatorów-weryfikatorów.

To oni będą odpowiadać za dodatkową kontrolę poprawności ocen. Centralna Komisja Egzaminacyjna kontynuuje również wdrażanie systemu e-oceniania, który umożliwia egzaminatorom zdalne sprawdzanie prac uczniów. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest szybsze i bardziej efektywne ocenianie egzaminów.

Tegoroczni maturzyści są jednak świadomi swoich możliwości. – Najpewniej czuję się z angielskiego. Przez wiele lat chodziłem do szkoły językowej, więc kompletnie nie przygotowywałem się do tej matury: ani na poziomie podstawowym, ani rozszerzonym. Wszystkie matury próbne pisałem na ponad 98 proc. To spowodowało, że nawet nie wiem, jakie są wymagania maturalne – mówi Piotrek. Dodaje jednak, że stres towarzyszy każdemu, choć nie musi być paraliżujący; w końcu maturę zawsze można poprawić.

O trudach przygotowań opowiada również pani Katarzyna, mama Piotrka: – Czas przed maturami był bardzo intensywny. Czasami synowi trudno było pogodzić szkołę, korepetycje, naukę i wyjścia na imprezy czy pasje. Gdy widziałam, że jest przemęczony, pozwalałam mu nie iść do szkoły czy dłużej pospać. Starałam się dbać o balans między nauką a odpoczynkiem. Gdy przychodziły kryzysy, tłumaczyłam i racjonalizowałam jego obawy.

O potrzebie równowagi między nauką a regeneracją przypomina również dr Anna Grabowiec z Instytutu Pedagogiki UMCS: – Czas przed samym egzaminem warto poświęcić sobie: uspokoić się i przegonić niechciane myśli, czyli zadbać o relaks. Ostatnie powtórki są już na tym etapie zbędne. Mogą wręcz nasilić stres, zwłaszcza jak odkryjemy, że jakieś szczegóły jeszcze nam się mylą. Sięgnijmy po ulubioną książkę lub film, spotkajmy się z przyjaciółmi – radzi ekspertka. – Ważne jest, by zadbać o równowagę między nauką a odpoczynkiem. Matura to tylko jeden z etapów. Później czekają nas inne wyzwania – zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

W ubiegłym roku maturę w województwie lubelskim zdało 83,3 proc. uczniów. Ponad 10 proc. miało do poprawki jeden przedmiot, a pozostali będą musieli podejść do egzaminu ponownie w tym roku. Spośród egzaminów obowiązkowych najlepiej wypadł język angielski – zdało go 93 proc. uczniów, ze średnim wynikiem 75 proc. Również język polski zaliczyło 93 proc. maturzystów, choć tu średnia wyniosła już tylko 60 proc. Najtrudniejsza okazała się matematyka: zdało ją 89 proc., a średni wynik w regionie to 63 proc.

Rezultaty tegorocznych matur poznamy w lipcu. Dla wielu uczniów będzie to pierwszy poważny sprawdzian w dorosłym życiu – ale zapewne nie ostatni. Piotrek ma już jednak swój plan na czas po egzaminach: – Po maturach zamierzam odpoczywać, odpoczywać i jeszcze raz odpoczywać. Tak naprawdę to będą pierwsze wakacje bez nauki.