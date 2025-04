Chaos, panika i „ekonomiczna katrastrofa”, czyli Wojna handlowa Trumpa

Podczas swej pierwszej prezydentury Trump zwracał wielką uwagę na kondycję Wall Street i uważał ją za miarę stanu realnej gospodarki, lubił też przypisywać sobie zasługi za zwyżki notowań akcji. Jednak w ostatni weekend, gdy było już jasne, że wdrożone przez niego cła spowodowały panikę na rynkach, powiedział dziennikarzom na pokładzie Air Force One, że te zawirowania nie mają znaczenia, bo „czasem trzeba wziąć lekarstwo, by coś naprawić”.

– Problem z tą analogią polega na tym, że przed cłami Trumpa ani amerykańska gospodarka, ani rynki kapitałowe nie były chore, zgoła odwrotnie; teraz są w drodze na intensywną terapię – ocenia amerykański magazyn finansowy Barrons.

Taka polityka prezydenta USA „będzie miała wpływ na gospodarkę światową”.

– A Unia Europejska musi zdecydowanie wzmocnić się ekonomicznie, ponieważ ona również odczuje konsekwencje polityki Trumpa – podkreśla prof. Wachowiak. Podsuwa przykład: (prezydent) nałożył cła na chińską gospodarkę. Nie wiadomo, jak długo utrzyma te taryfy, ale jeśli długo, to (...) Chiny zaczną inwestować w Europie, a wtedy może się tak stać, że wypchną produkty europejskie. Pojawi się pytanie, gdzie wtedy te produkty Unii będą sprzedawane?

– Trump twierdzi, że cła nie spowodują poważnych konsekwencji dla amerykańskiego społeczeństwa. Oczywiście, że spowodują, towary będą droższe, ceny muszą wzrosnąć. Biorąc pod uwagę, że nadal inflacja w Stanach jest powyżej celu Rezerwy Federalnej (...), racjonalnie – od strony ekonomicznej – mamy teoretycznie do czynienia z brakiem możliwości obniżenia kosztów kredytu. Ale nie wiadomo co się stanie; być może jednak zostaną obniżone koszty kredytu; wtedy jednak znowu wzrośnie inflacja. A pewnych podstawowych mechanizmów ekonomicznych po prostu nie da się oszukać – tłumaczy Piotr Wachowiak.

Dwie trzecie gospodarki amerykańskiej to wydatki konsumpcyjne – przypomina rektor SGH i wskazuje na turbulencje na rynku pracy w USA: – Trzeba też brać pod uwagę nagminne zwalnianie pracowników administracji (federalnej). (...) Skoro gospodarka amerykańska oparta jest na konsumpcji, a zwalniani są ludzie, którzy są zadłużeni, bo Amerykanie są w większości znacznie zadłużeni, to spadnie konsumpcja, a jak spadnie konsumpcja, to doprowadzi to na pewno do recesji i obniżenia PKB.