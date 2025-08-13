Poczujemy lato. Tak gorąco jeszcze w tym roku nie było

Fala upałów dotarła do Lubelskiego. Jest nawet ostrzeżenie synoptyków.
„Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30 stopni C do 31 stopni C, w nocy z czwartku na piątek (14/15.08) od 14 do 16 stopni C” -czytamy w komunikacie IMGW.
Gorąco zrobi się w czwartek i w piątek.
Wysoka temperatura dotyczy kilkunastu powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego i włodawskiego.