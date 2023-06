Strażacy świętują. Dostali medale, dyplomy i... pieniądze

Strażacy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej z województwa lubelskiego zostali nagrodzeni odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz awansami na wyższe stopnie służbowe. Otrzymali również dyplomy i nagrody pieniężne.

Wręczone zostały: Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”, akty nadania wyższych stopni służbowych w korpusie oficerskim, podoficerskim i szeregowych .

- Służba to misja, powołanie, radość i chyba w pełni to co chciałem robić w życiu. Daje mi wiele radości i pozytywnej energii – mówi brygadier Andrzej Szozda., zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarne w Zamościu.