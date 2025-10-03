100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz

Historia placówki rozpoczęła się 7 października 1921 roku. Było to pierwsze Państwowe Gimnazjum Żeńskie w Lublinie, które przez lata zmagało się z trudnościami lokalowymi. Po trzykrotnych przeprowadzkach szkoła zyskała w 1933 roku siedzibę przy ul. Narutowicza 12. Dramatyczne losy wojny przerwały jej rozwój – w listopadzie 1939 r. okupacyjne władze niemieckie rozwiązały Gimnazjum, a nauczanie przeniosło się do konspiracyjnych kompletów. W tych trudnych warunkach maturę zdało 35 absolwentów.

Po wojnie szkoła wracała do życia w kolejnych lokalizacjach, by w 1966 r. trafić do obecnego gmachu przy pl. Wolności 4 i przyjąć dzisiejszą nazwę – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej.

Dyrektorzy i pedagodzy z misją

Pierwszym organizatorem szkoły był ks. Kazimierz Gostyński, a wśród kolejnych przełożonych znalazły się m.in. Róża Marczewska – absolwentka Sorbony, czy Janina Mally, polonistka i współpracowniczka prof. Witolda Doroszewskiego. Po wojnie stery placówki przejęli kolejni dyrektorzy – od Mieczysława Koszałki, przez Stefana Maleskę, aż po obecną dyrekcję kierowaną przez Grzegorza Lecha.

W gronie pedagogów, którzy zapisali się w historii „Unii”, są m.in. profesor geografii UMCS Aniela Chałubińska czy Saturnina Woszczerowicz – późniejsza profesor chemii Politechniki Warszawskiej.

Szkoła, która wychowuje olimpijczyków i artystów

„Unia” od lat utrzymuje wysoką pozycję w ogólnopolskich rankingach. W latach 90. znalazła się w czołówce szkół laureatów olimpiad. Jej uczniowie nie tylko odnoszą sukcesy naukowe, lecz także artystyczne i sportowe.

Na liście ponad 12 tysięcy absolwentów znajdziemy literatów – Annę Kamieńską, Julię Hartwig, Marcina Świetlickiego, polityków – Teresę Liszcz i Andrzeja Pruszkowskiego, a także artystów – Beatę Kozidrak, Janusza Józefowicza czy Bożenę Adamek.

Jubileusz w duchu wspólnoty

Podczas uroczystości jubileuszowych przypomniano nie tylko historię, ale i ducha szkoły – ducha wspólnoty, otwartości i zaangażowania w życie miasta. Uczestnicy jubileuszu w uroczystym przemarszu ruszyli w kierunku pomnika Unii Lubelskiej by złożyć wieńce i kwiaty.