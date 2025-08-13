9 autobusów przegubowych dla Lublina. Za 32 656 500 złotych

W przetargu wpłynęła jedna oferta; od spółki Solaris Bus & Coach. A ponieważ wykonawca spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

Jakie autobusy wkrótce trafią do Lublina?

Zamawiane pojazdy będą niskopodłogowe i przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Będą mieć 18 metrów długości i pomieszczą w sumie 120 pasażerów, w tym 40 na miejscach siedzących.

Autobusy będą wyposażone w monitoring, głosową zapowiedź przystanków, tzw. ciepłe guziki oraz system do zliczania pasażerów, a także automaty do sprzedaży biletów. Wszystkie pojazdy będą w pełni klimatyzowane i wyposażone w porty USB oraz rozwiązania znacznie ułatwiające przewóz roweru.

Będą to autobusy hybrydowe typu plug-in, co oznacza, że będą wyposażone w silnik spalinowy oraz silnik elektryczny.

Zakup pojazdów jest możliwy dzięki dofinansowaniu z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Lublin poprzez zakup 9 autobusów”. Kwota dofinansowania to 24 639 800 zł.