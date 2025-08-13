Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. środa, 13 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Lublin

Dzisiaj
16:07
Strona główna » Lublin

9 autobusów przegubowych dla Lublina. Za 32 656 500 złotych

Autor: Zdjęcie autora oprac. RAD
Udostępnij A A
Nowe przegubowce mają uzupełnić flotę obsługującą najbardziej obciążone linie.
Nowe przegubowce mają uzupełnić flotę obsługującą najbardziej obciążone linie. (fot. DW/archiwum)

A do tego dwie ładowarki. 13 sierpnia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie rozstrzygnęło przetarg na zakup 9 przegubowych autobusów hybrydowych typu plug-in.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

W przetargu wpłynęła jedna oferta; od spółki Solaris Bus & Coach. A ponieważ wykonawca spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

Jakie autobusy wkrótce trafią do Lublina?

Zamawiane pojazdy będą niskopodłogowe i przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Będą mieć 18 metrów długości i pomieszczą w sumie 120 pasażerów, w tym 40 na miejscach siedzących.

Autobusy będą wyposażone w monitoring, głosową zapowiedź przystanków, tzw. ciepłe guziki oraz system do zliczania pasażerów, a także automaty do sprzedaży biletów. Wszystkie pojazdy będą w pełni klimatyzowane i wyposażone w porty USB oraz rozwiązania znacznie ułatwiające przewóz roweru.

Będą to autobusy hybrydowe typu plug-in, co oznacza, że będą wyposażone w silnik spalinowy oraz silnik elektryczny.

Zakup pojazdów jest możliwy dzięki dofinansowaniu z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Lublin poprzez zakup 9 autobusów”. Kwota dofinansowania to 24 639 800 zł.

 

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów
galeria

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów

21 lipca 1953 roku na ulice Lublina wyjechał pierwszy trolejbus. Dziś po 72 latach „szelki” nie tylko trzymają się mocno, ale są symbolem miasta, które ma największą sieć trolejbusową w Polsce.
Wielka reforma komunikacji to wielka wtopa? Sprawdzamy, jak naprawdę jeździ się autobusami po Lublinie
Na PRZYSTANKU. RAPORT

Wielka reforma komunikacji to wielka wtopa? Sprawdzamy, jak naprawdę jeździ się autobusami po Lublinie

Nowe pojazdy zastąpią wysłużone autobusy: 12-metrowe Solarisy (na zdjęciu) i Jelcze M121I4 (rok produkcji 2007 i 2008)

Będą nowe autobusy w Lublinie. Przegubowe i hybrydowe

Komunikacja miejska dostosuje się do pociągów. Przed nami zmiany w rozkładach

Komunikacja miejska dostosuje się do pociągów. Przed nami zmiany w rozkładach

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
autobusy przetarg Komunikacja miejska Lublin przegubowce MPK Lublin Solaris Bus & Coach nowe autobusy

Pozostałe informacje

KUL wykształci magistrów położnictwa. Nowy kierunek już od października

KUL wykształci magistrów położnictwa. Nowy kierunek już od października

Katolicki Uniwersytet Lubelski poszerza swoją ofertę edukacyjną o nowy kierunek: studia II stopnia na położnictwie. Na chętnych czeka 30 miejsc, a na złożenie dokumentów zostało niewiele ponad miesiąc.
Na spacerze w lesie ziemia osunęła się na dwójkę dzieci

Na spacerze w lesie ziemia osunęła się na dwójkę dzieci

Podczas spaceru w lesie doszło do nagłego osunięcia się ściany ziemnej na dwoje dzieci w wieku 8 i 11 lat. Jedno z nich zostało całkowicie przysypane. Dzięki szybkiej reakcji dorosłych opiekunów, dzieci zostały wydobyte jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych.

Już niedługo uczniowie wrócą do szkół. A obowiązkowe prace domowe też?

Już niedługo uczniowie wrócą do szkół. A obowiązkowe prace domowe też?

Zbliżający się początek roku szkolnego to tym razem także dyskusja o obowiązkowych pracach domowych. Ostateczna decyzja może zapaść w październiku lub listopadzie.

Tysiąc operacji da Vinci. Lubelski szpital świętuje medyczny sukces

Tysiąc operacji da Vinci. Lubelski szpital świętuje medyczny sukces

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie świętuje: wykonano tu już 1000 operacji z użyciem robota da Vinci. To efekt ponad dwóch i pół roku intensywnego rozwoju tej nowoczesnej metody leczenia.
Fundusze Europejskie na rozwój regionu. 116 mln zł dla szkół, gmin i instytucji społecznych
galeria

Fundusze Europejskie na rozwój regionu. 116 mln zł dla szkół, gmin i instytucji społecznych

Miliony z Unii Europejskiej trafią do lubelskich gmin, szkół i instytucji na projekty dotyczące rewitalizacji, bezpieczeństwa ekologicznego, edukacji oraz integracji społecznej.
Nowe przegubowce mają uzupełnić flotę obsługującą najbardziej obciążone linie.

9 autobusów przegubowych dla Lublina. Za 32 656 500 złotych

A do tego dwie ładowarki. 13 sierpnia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie rozstrzygnęło przetarg na zakup 9 przegubowych autobusów hybrydowych typu plug-in.

Tour de Pologne Women. Linda Zanetti wygrywa drugi etap w Chełmie, Consonni nadal liderką

Tour de Pologne Women. Linda Zanetti wygrywa drugi etap w Chełmie, Consonni nadal liderką

W środę odbył się drugi etap 3. Tour de Pologne Women. Start i meta tym razem wyznaczone zostały w Chełmie
Wiersze między ulicami. Spacer śladami Julii Hartwig

Wiersze między ulicami. Spacer śladami Julii Hartwig

Julia Hartwig była Polską poetką i eseistką. Nazywana "pierwszą damą polskiej poezji", urodziła się w Lublinie, gdzie spędziła pierwsze 20 lat swojego życia. I w dniu jej urodzin zaplanowano kolejny już Spacer śladami Julii Hartwig.
Kino w Zamościu po raz kolejny otrzymało wsparcie z PISF

Żeby się lepiej oglądało. Nowy projektor, ekran i fotele. W każdej sali kina coś nowego

Prawie 360 tys. zł od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dostało Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Dzięki temu wsparciu kino zrealizuje pięć projektów. Na wszystkich skorzystają widzowie.
WYSPY Park Rozrywki w Stężycy - sprawdź, co na Ciebie czeka
galeria

WYSPY Park Rozrywki w Stężycy - sprawdź, co na Ciebie czeka

Park Rozrywki WYSPY w Stężycy to miejsce, które tętni śmiechem, zabawą i letnią energią. Goście wracają zadowoleni, dzieci nie chcą wychodzić, a rodziny... planują kolejne wizyty! Nic dziwnego – WYSPY to największy Park Rozrywki w województwie, a ponad 70 różnorodnych atrakcji wśród zieleni robi swoje. W stężyckim Parku każdy znajdzie coś dla siebie, to nowe centrum rodzinnych atrakcji. Skorzystaj z ostatnich chwil wakacji i zabierz rodzinę na wyprawę na WYSPY - po porcję śmiechu i wspaniałej zabawy na łonie natury.

Na przejściu: 84-latka potrącona przez motocyklistę

Na przejściu: 84-latka potrącona przez motocyklistę

Całe zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu: 84-letnia kobieta przechodząca przez oznakowane przejście dla pieszych, została potrącona przez rozpędzonego motocyklistę. Mieszkanka Zamościa trafiła do szpitala. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.
Lublin szuka mistrzów miejskich opowieści. Ruszył nabór na „Przewodnika Inspiracji”

Lublin szuka mistrzów miejskich opowieści. Ruszył nabór na „Przewodnika Inspiracji”

Nie tylko świetnie znasz historię Lublina, ale też potrafisz ją opowiedzieć tak, że ludzie zapominają o sprawdzeniu telefonu? Miasto szuka właśnie ciebie. Ruszył nabór do kolejnej edycji programu „Przewodnik Inspiracji” – czyli grona przewodników, którzy nie tylko znają daty, fakty i legendy, ale potrafią je podać tak, że słuchacz chce jeszcze i jeszcze.
Dzięki Tour de Pologne Women 2025 Zamość mogli zobaczyć pasjonaci kolarstwa w 65 krajach świata
galeria
film

Tour de Pologne Women w Zamościu. Wiemy, ile miasto za to zapłaciło

Sporo, ale dużo mniej niż chcieli organizatorzy, wyłożyło miasto Zamość za to, że to tutaj był start i meta pierwszego etapu tegorocznego Tour de Pologne Women 2025. Obrazki ze starówki i zamojskich ulic mogli we wtorek obejrzeć telewizyjni widzowie w 65 krajach świata.
Poczujemy lato. Tak gorąco jeszcze w tym roku nie było

Poczujemy lato. Tak gorąco jeszcze w tym roku nie było

Fala upałów dotarła do Lubelskiego. Jest nawet ostrzeżenie synoptyków.

Prezydent Karol Nawrocki z posłem Michałem Moskalem

Prezydent Nawrocki przyjedzie do dwóch lubelskich miejscowości. "Ogłosi bardzo ważną inicjatywę"

Potwierdziły się nasza informacja. W najbliższą niedzielę prezydent Karol Nawrocki odwiedzi Janów Lubelski i Godziszów. Niestety w planie wizyty nie ma Chrzanowa. Za niedzielnym przyjazdem stoi poseł Michał Moskal z Janowa Lubelskiego. Dziennik Wschodni informował o wizycie jako pierwszy.

Najnowsze
KUL wykształci magistrów położnictwa. Nowy kierunek już od października

18:11 KUL wykształci magistrów położnictwa. Nowy kierunek już od października

17:57

Na spacerze w lesie ziemia osunęła się na dwójkę dzieci

17:47

Już niedługo uczniowie wrócą do szkół. A obowiązkowe prace domowe też?

17:09

Tysiąc operacji da Vinci. Lubelski szpital świętuje medyczny sukces

16:49

Fundusze Europejskie na rozwój regionu. 116 mln zł dla szkół, gmin i instytucji społecznych

16:07

9 autobusów przegubowych dla Lublina. Za 32 656 500 złotych

15:50

Tour de Pologne Women. Linda Zanetti wygrywa drugi etap w Chełmie, Consonni nadal liderką

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
KUL wykształci magistrów położnictwa. Nowy kierunek już od października

KUL wykształci magistrów położnictwa. Nowy kierunek już od października

Na spacerze w lesie ziemia osunęła się na dwójkę dzieci

Na spacerze w lesie ziemia osunęła się na dwójkę dzieci

Już niedługo uczniowie wrócą do szkół. A obowiązkowe prace domowe też?

Już niedługo uczniowie wrócą do szkół. A obowiązkowe prace domowe też?

Tysiąc operacji da Vinci. Lubelski szpital świętuje medyczny sukces

Tysiąc operacji da Vinci. Lubelski szpital świętuje medyczny sukces

Fundusze Europejskie na rozwój regionu. 116 mln zł dla szkół, gmin i instytucji społecznych
galeria

Fundusze Europejskie na rozwój regionu. 116 mln zł dla szkół, gmin i instytucji społecznych

Nowe przegubowce mają uzupełnić flotę obsługującą najbardziej obciążone linie.

9 autobusów przegubowych dla Lublina. Za 32 656 500 złotych

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

KUL wykształci magistrów położnictwa. Nowy kierunek już od października

KUL wykształci magistrów położnictwa. Nowy kierunek już od października

Na spacerze w lesie ziemia osunęła się na dwójkę dzieci

Na spacerze w lesie ziemia osunęła się na dwójkę dzieci

Już niedługo uczniowie wrócą do szkół. A obowiązkowe prace domowe też?

Już niedługo uczniowie wrócą do szkół. A obowiązkowe prace domowe też?

Tysiąc operacji da Vinci. Lubelski szpital świętuje medyczny sukces

Tysiąc operacji da Vinci. Lubelski szpital świętuje medyczny sukces

Fundusze Europejskie na rozwój regionu. 116 mln zł dla szkół, gmin i instytucji społecznych
galeria

Fundusze Europejskie na rozwój regionu. 116 mln zł dla szkół, gmin i instytucji społecznych

Dzięki Tour de Pologne Women 2025 Zamość mogli zobaczyć pasjonaci kolarstwa w 65 krajach świata
galeria
film

Tour de Pologne Women w Zamościu. Wiemy, ile miasto za to zapłaciło

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

We wtorek odbył się pierwszy etap Tour de Pologne Women ze startem i metą w Zamościu
galeria
film

Tour de Pologne Women. Chiara Consonni wygrała z Zamościu

Chris Clarke to piąty Amerykanin w składzie PGE Startu Lublin
film

Wcześniej Finlandia i Argentyna, od dzisiaj PGE Start Lublin

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

film
Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film
(Nie)Wyparzona Gęba

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film
WTOREK NA DZIELNI

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film
tylko u nas

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film
NASZA AKCJA

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film
zdjęcia, wideo

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy
film

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego
film
Dzień Wschodzi

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego
film
Dzień Wschodzi

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego

Foto
Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

galeria
Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
galeria
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo
galeria

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą
galeria
ZDJĘCIA

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było
galeria

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek
galeria
ZDJĘCIA

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów
galeria

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal
galeria

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”
galeria

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności
galeria
ZDJĘCIA I WIDEO

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Różne -> Inne

hurtownia rowerów

lublin

0,00 zł
Różne -> Inne

hurtownia rowerów

lublin

0,00 zł
Różne -> Sprzedam

pasek

ZAMOŚĆ

15,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

zlacz

ZAMOŚĆ

44,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

grzejnik

ZAMOŚĆ

300,00 zł
Praca -> Poszukuję

poszukuję pracy

lublin

0,00 zł

Komunikaty