Nowe trolejbusy w Lublinie: Jakie, ile i kiedy?

MPK zakończyło przetarg na nowe trolejbusy. Wygrała go firma Solaris Bus & Coach, która dostarczy 20 nowych pojazdów. Koszt to blisko 69 milionów złotych.
– W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, ale najkorzystniejszą złożyła Spółka Solaris Bus & Coach. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji warunków zamówienia kryteriów oceny ofert – informuje Weronika Opasiak, rzecznik prasowy lubelskiego MPK.
Do Lublina trafi 20 niskopodłogowych i przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami trolejbusów. Będą one wyposażone w tzw. dodatkowy napęd, klimatyzację, monitoring, głosową zapowiedź przystanków, biletomaty oraz bramki do zliczania pasażerów. Co więcej, 12-metrowe pojazdy będą także wyposażone w rozwiązania znacznie ułatwiające przewóz roweru. Nowe „nabytki” MPK pomieszczą 80 pasażerów, w tym 29 na miejscach siedzących.
W kosztach partycypowała Unia Europejska. Ich zakup umożliwiło MPK ponad 47-milionowe dofinansowanie z programu „Niskoemisyjny transport miejski”.
Ikarus, zwiedzanie dworca, a na finał darmowa komunikacja
Bezpłatne przejazdy zabytkowym Ikarusem, wycieczka po Dworcu Lublin z przewodnikiem, lekcje dla najmłodszych i atrakcje w strefie rozrywki – to tylko część wydarzeń, które miasto przygotowało na tegoroczny Europejski Tydzień Mobilności. Na finał, 22 września, wszyscy pasażerowie będą mogli podróżować komunikacją miejską za darmo.