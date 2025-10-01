Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Nowe trolejbusy w Lublinie: Jakie, ile i kiedy?

Autor: Zdjęcie autora AdMa
(fot. DW/Archiwum)

MPK zakończyło przetarg na nowe trolejbusy. Wygrała go firma Solaris Bus & Coach, która dostarczy 20 nowych pojazdów. Koszt to blisko 69 milionów złotych.

– W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, ale najkorzystniejszą złożyła Spółka Solaris Bus & Coach. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji warunków zamówienia kryteriów oceny ofert – informuje Weronika Opasiak, rzecznik prasowy lubelskiego MPK.

Do Lublina trafi 20 niskopodłogowych i przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami trolejbusów. Będą one wyposażone w tzw. dodatkowy napęd, klimatyzację, monitoring, głosową zapowiedź przystanków, biletomaty oraz bramki do zliczania pasażerów. Co więcej, 12-metrowe pojazdy będą także wyposażone w rozwiązania znacznie ułatwiające przewóz roweru. Nowe „nabytki” MPK pomieszczą 80 pasażerów, w tym 29 na miejscach siedzących.

W kosztach partycypowała Unia Europejska. Ich zakup umożliwiło MPK ponad 47-milionowe dofinansowanie z programu „Niskoemisyjny transport miejski”.

18 września 2025, 8:30

Bezpłatne przejazdy zabytkowym Ikarusem, wycieczka po Dworcu Lublin z przewodnikiem, lekcje dla najmłodszych i atrakcje w strefie rozrywki – to tylko część wydarzeń, które miasto przygotowało na tegoroczny Europejski Tydzień Mobilności. Na finał, 22 września, wszyscy pasażerowie będą mogli podróżować komunikacją miejską za darmo.
Nowość w Lublinie. Od 1 października, mieszkańcy Lublina mogą korzystać z aplikacji Bolt Food, która umożliwia zamawianie jedzenia z lokalnych restauracji z dostawą do domu. To kolejne miasto w Polsce, w którym działa ta usługa.
60 tysięcy studentów w Lublinie. Wspólna inauguracja roku akademickiego
Uroczysty pochód i gala w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego - tak lubelskie uczelnie rozpoczęły nowy rok akademicki. To trzecia wspólna inauguracja w ramach Związku Uczelni Lubelskich. Rektorzy podkreślali, że w obliczu wyzwań finansowych, demograficznych i politycznych największą siłą lubelskiej nauki pozostaje współpraca ponad podziałami.
MPK zakończyło przetarg na nowe trolejbusy. Wygrała go firma Solaris Bus & Coach, która dostarczy 20 nowych pojazdów. Koszt to blisko 69 milionów złotych.
Marcin Kierwiński, szef MSWiA, podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia tymczasowej kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. Wejdzie ono w życie 5 października i przedłuży kontrole o kolejne pół roku: do 4 kwietnia 2026.
„To chyba żart”. „Ktoś nas robi w balona” – radni ostro o działaniach TBS

Jeśli dobrze pójdzie i przy trzecim podejściu TBS Zamość dostanie preferencyjny kredyt na budowę nowego bloku, to najemcy zapłacą tam ok. 30 zł czynszu za metr kwadratowy mieszkania. Gdy radni Zamościa dowiedzieli się o tym na sesji, puściły im nerwy. Oberwało się nie tylko prezesowi.
Ponad 50-osobowy komitet monitoruje wydawanie środków unijnych przez lubelskie samorządy

Samorządy aplikują o środki unijne, a później je wydają m.in. na inwestycje. Efekty końcowe monitoruje specjalny komitet. Ostatnio jego członkowie z wizytą studyjną przyjechali do Białej Podlaskiej i kilku gmin powiatu bialskiego.
Pracował z dziećmi skrywając brudny sekret. Szok w Spiczynie
Jeden z nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Spiczynie w powiecie łęczyńskim został zatrzymany przez policję. Mężczyzna miał prowadzić niewłaściwą korespondencję z jednym z uczniów. Śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa w Lublinie.
Najzdolniejsze i najbardziej aktywne studentki oraz studenci lubelskich uczelni mają szansę na finansowe wsparcie i nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami. Rusza kolejna edycja programu „Stypendia biznesowe”, w ramach którego przedsiębiorcy ufundowali stypendia o łącznej wartości 120 tys. zł.
Duży ruch służb na sygnale. Straż Pożarna uprzedza mieszkańców

Straż Pożarna uprzedza mieszkańców Białej Podlaskiej o ćwiczeniach. W czwartek może być duży ruch pojazdów różnych służb.
Najpierw ktoś ją ukradł, później ktoś inny odesłał pocztą. Muzeum pokazało ikonę

W Muzeum Południowego Podlasia można już oglądać ikonę, którą najpierw ktoś ukradł, a później anonimowy nadawca odesłał do placówki.

Z powodu incydentu na Podkarpaciu doszło dzisiaj do wstrzymania ruchu pociągów. Wszyscy pasażerowie składu jadącego z Rzeszowa do Kołobrzegu zostali przetransportowani do Lublina.
Kolejne 15 mln zł na drogi lokalne w Lubelskiem

Kolejne 15 mln zł trafiło do sześciu samorządów w woj. lubelskim na remont dróg lokalnych z rządowego programu; to inwestycje z listy rezerwowej. Dzięki oszczędnościom w przetargach mają być zrealizowane prawie wszystkie zgłoszone przez powiaty i gminy projekty.
Dzień przed ślubem dokonał włamania. Młody "żonkoś" może spędzić 15 lat za kratkami

Nie takiego scenariusza na wspólne życie spodziewała się wybranka serca 34-latka z Lublina. Jej narzeczony dzień przed ślubem popełnił przestępstwo. Właśnie został za to aresztowany. A ponieważ jest recydywistą, grozi mu nawet 15-letnia odsiadka.
3 października 2025, 17:00

Budowa ekspresówki do Zamościa przyspiesza

Kolejny odcinek S17 Lublin – Zamość zacznie nabierać realnych kształtów. Wykonawca ponad 16-kilometrowego fragmentu tej trasy, pomiędzy Piaskami a Łopiennikiem, złożył do wojewody lubelskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie decyzji oraz rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w przyszłym roku.

20 września 2025, 13:00

Komunikaty