Biznes wspiera studentów. Do wzięcia 120 tys. zł

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
(fot. pixabay.com)

Najzdolniejsze i najbardziej aktywne studentki oraz studenci lubelskich uczelni mają szansę na finansowe wsparcie i nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami. Rusza kolejna edycja programu „Stypendia biznesowe”, w ramach którego przedsiębiorcy ufundowali stypendia o łącznej wartości 120 tys. zł.

– Program „Stypendia biznesowe” jest doskonałym przykładem realizacji założeń Strategii Kultury Lublin 2030+, w której szczególnie podkreślamy znaczenie wspierania i tworzenia sprzyjających warunków dla kreatywności oraz przedsiębiorczości młodych osób, a także tworzenia przestrzeni do współpracy międzysektorowej. Inwestując w talenty, inwestujemy w przyszłość Lublina jako miasta innowacyjnego, kreatywnego i otwartego na nowe możliwości – podkreśla Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

O 8-miesięczne stypendia mogą ubiegać się studentki i studenci wszystkich lubelskich uczelni, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i angażują się w działalność organizacji studenckich czy kół naukowych. Warunkiem koniecznym jest średnia ocen za dwa ostatnie semestry na poziomie minimum 4,0 oraz udokumentowana aktywność w życiu akademickim.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 do 29 października poprzez formularz dostępny na stronie lublin.eu. Każda z firm-fundatorów określiła własne wymagania, dopasowane do swojej specyfiki i potrzeb. Ostatecznej oceny kandydatów dokonają komisje złożone z przedstawicieli przedsiębiorstw, uczelni oraz Urzędu Miasta.

W tym roku do programu włączyło się osiem firm:

  • ABM Greiffenberger,

  • Fundacja Grupy Aliplast,

  • Arcus SI S.A.,

  • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.,

  • InPost,

  • MASPEX FOOD Sp. z o.o. Oddział LUBELLA,

  • Noyen Sp. z o.o.,

  • TRILUX Sp. z o.o.

Dzięki wsparciu biznesu najzdolniejsi młodzi ludzie zyskają nie tylko środki finansowe, ale i możliwość rozwijania skrzydeł w bezpośredniej współpracy z firmami działającymi w regionie.

