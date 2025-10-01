Biznes wspiera studentów. Do wzięcia 120 tys. zł

Najzdolniejsze i najbardziej aktywne studentki oraz studenci lubelskich uczelni mają szansę na finansowe wsparcie i nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami. Rusza kolejna edycja programu „Stypendia biznesowe”, w ramach którego przedsiębiorcy ufundowali stypendia o łącznej wartości 120 tys. zł.
– Program „Stypendia biznesowe” jest doskonałym przykładem realizacji założeń Strategii Kultury Lublin 2030+, w której szczególnie podkreślamy znaczenie wspierania i tworzenia sprzyjających warunków dla kreatywności oraz przedsiębiorczości młodych osób, a także tworzenia przestrzeni do współpracy międzysektorowej. Inwestując w talenty, inwestujemy w przyszłość Lublina jako miasta innowacyjnego, kreatywnego i otwartego na nowe możliwości – podkreśla Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.
O 8-miesięczne stypendia mogą ubiegać się studentki i studenci wszystkich lubelskich uczelni, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i angażują się w działalność organizacji studenckich czy kół naukowych. Warunkiem koniecznym jest średnia ocen za dwa ostatnie semestry na poziomie minimum 4,0 oraz udokumentowana aktywność w życiu akademickim.
Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 do 29 października poprzez formularz dostępny na stronie lublin.eu. Każda z firm-fundatorów określiła własne wymagania, dopasowane do swojej specyfiki i potrzeb. Ostatecznej oceny kandydatów dokonają komisje złożone z przedstawicieli przedsiębiorstw, uczelni oraz Urzędu Miasta.
W tym roku do programu włączyło się osiem firm:
-
ABM Greiffenberger,
-
Fundacja Grupy Aliplast,
-
Arcus SI S.A.,
-
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.,
-
InPost,
-
MASPEX FOOD Sp. z o.o. Oddział LUBELLA,
-
Noyen Sp. z o.o.,
-
TRILUX Sp. z o.o.
Dzięki wsparciu biznesu najzdolniejsi młodzi ludzie zyskają nie tylko środki finansowe, ale i możliwość rozwijania skrzydeł w bezpośredniej współpracy z firmami działającymi w regionie.