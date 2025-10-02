Brytyczycy już w Lublinie. Fani Crystal Palace przed meczem z Dynamo

Brytyjscy sympatycy futbolu znani są na całym świecie ze swojego zamiłowania do piłkarskich podróży po całej Europie. Tym razem trafili do Koziego Grodu, gdzie będą dopingować londyńską ekipę Crystal Palace. „Orły”, jak zwykło nazywać się ten zespół, to aktualni zdobywcy Pucharu Anglii.

Co ciekawe, to również jedyna drużyna bieżącego sezonu Premier League, która nie doznała jeszcze porażki. Czy dziś podopieczni Olivera Glasnera odniosą kolejne zwycięstwo?

Bez wątpienia pomóc ma im w tym doping angielskich fanów, którzy już od środy bawią się na lubelskiej starówce, testując lokalne jedzenie i trunki.