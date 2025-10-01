Hamowanie w ostatniej chwili. Pociąg zatrzymał się tuż przed 19-latkiem

Ta sytuacja wydarzyła się ostatnio w Lublinie. Pociąg PKP Cargo był w ruchu. Na szczęście maszynistwa w porę zauważył, że na torach przed nim stoi jakiś człowiek. Zaczął hamować. Na szczśćie zrobił to tak sprawnie, że zatrzymał skład przed 19-latkiem.

- Młody mężczyzna prawdopodobnie próbował popełnić samobójstwo - przekazuje Piotr Żłobicki z Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.

Dodaje, że na miejsce wezwano funkcjonariuszy SOK. Próbowali nakłonić desperata do zejścia z torowiska, a ponieważ odmawiał, musieli bezpiecznie ściągnąć go stamtąd siłą.

Dojechała policja i służby medyczne. - Mężczyzna został objęty opieką lekarską. Sytuacja ta spowodowała kilkuminutowe zakłócenie w ruchu kolejowym. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat III Policji w Lublinie - podsumowuje Żłobicki.

***

Gdzie szukać pomocy?

- Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, infolinia 800 70 2222, centrumwsparcia.pl

- Antydepresyjny Telefon Zaufania 22 484 88 01, stopdepresji.pl

- bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu - 116 111

lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.