Hamowanie w ostatniej chwili. Pociąg zatrzymał się tuż przed 19-latkiem

To były sekundy. Gdyby nie błyskawiczna reakcja maszynisty, 19-latek mógłby już nie żyć. Towarowy pociąg zatrzymał się tuż przed stojącym na torach młodym człowiekiem.
Ta sytuacja wydarzyła się ostatnio w Lublinie. Pociąg PKP Cargo był w ruchu. Na szczęście maszynistwa w porę zauważył, że na torach przed nim stoi jakiś człowiek. Zaczął hamować. Na szczśćie zrobił to tak sprawnie, że zatrzymał skład przed 19-latkiem.
- Młody mężczyzna prawdopodobnie próbował popełnić samobójstwo - przekazuje Piotr Żłobicki z Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.
Dodaje, że na miejsce wezwano funkcjonariuszy SOK. Próbowali nakłonić desperata do zejścia z torowiska, a ponieważ odmawiał, musieli bezpiecznie ściągnąć go stamtąd siłą.
Dojechała policja i służby medyczne. - Mężczyzna został objęty opieką lekarską. Sytuacja ta spowodowała kilkuminutowe zakłócenie w ruchu kolejowym. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat III Policji w Lublinie - podsumowuje Żłobicki.
***
Gdzie szukać pomocy?
- Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, infolinia 800 70 2222, centrumwsparcia.pl
- Antydepresyjny Telefon Zaufania 22 484 88 01, stopdepresji.pl
- bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu - 116 111
lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
Grupowe zwolnienia w PKP Cargo. Pracę straci 500 osób
PKP Cargo w 2025 r. zwolnią do 500 osób w ramach zwolnień grupowych. W czwartek spółka poinformowała, że zarząd, rada nadzorcza oraz zarządczyni masy sanacyjnej PKP Cargo wyrazili zgodę na przeprowadzenie zwolnień grupowych. Wypowiadanie umów o pracę ma być sfinalizowane do końca września.