Imponujące wyniki lubelskiej policji. Jest lepsza od reszty kraju

Pod koniec lata wiceminister Mroczek z MSWiA zwracał uwagę, że tak jak w feralnym 2023 roku do policji zgłosiło się zaledwie 16 tysięcy kandydatów, tak przez pierwsze sześć miesięcy tego roku wstąpieniem do policji zainteresowało się już 15 tysięcy rekrutów. Podobnie sytuacja ma się również na Lubelszczyźnie.

- Do końca sierpnia 2024 roku do Sekcji Doboru KWP w Lublinie wpłynęły 1062 podania. Natomiast w 2025 roku aż 1537 podań. Nastąpił więc wzrost liczby złożonych podań o jedną trzecią – mówi nadkomisarz Kamola.

Krytycy twierdzą, że ten „boom” to efekt uproszczonego testu sprawności fizycznej dla kandydatów na policjantów. Od marca 2025 roku obejmuje on już nie osiem ćwiczeń, a cztery zadania: rzut piłką lekarską, siad z leżenia, bieg ze zmianą kierunku i bieg wahadłowy.

- Żadnych wymogów do policji nie obniżamy. Dostosowujemy się do realiów życia – tłumaczył się Tomasz Siemoniak, były minister MSWiA. Nie wszystkich przekonał. Sceptycy powtarzają: „Do policji łatwiej się dostać niż nie dostać”. Jak wygląda to w praktyce?

- To rozwiązanie wzorowane na corocznych testach, którym poddawani są policjanci. Na razie trudno ocenić, czy nowe zasady wpływają na selekcję, ponieważ pierwsi kandydaci są jeszcze w trakcie szkolenia podstawowego – twierdzi Komola.