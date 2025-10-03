Kierowcy, uwaga! Zwężenia i objazdy na dwóch ulicach Lublina. Powód? Prace ciepłownicze

Sulisławicka i Dulęby – zwężenie pasa

Od piątku, 3 października, od godzin popołudniowych do północy w niedzielę, 5 października, w rejonie skrzyżowania ul. Sulisławickiej i Dulęby obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Zwężony zostanie prawy pas ul. Sulisławickiej w kierunku ul. Droga Męczenników Majdanka.

W związku z tym kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami przy wjeździe i wyjeździe z ul. Dulęby.

Bernardyńska – całkowite zamknięcie odcinka

Kolejne zmiany czekają kierowców od poniedziałku, 6 października, od godziny 8:30. Na dwa tygodnie zamknięty zostanie odcinek ul. Bernardyńskiej – od ul. Miedzianej do ul. Zamojskiej.

Ruch na tym fragmencie będzie możliwy wyłącznie dla komunikacji miejskiej. Dla samochodów osobowych wyznaczono objazdy:

od Placu Wolności przez ul. Miedzianą,

od ul. Zamojskiej przez ul. Rusałka.

Dojazd do posesji przy zamkniętym odcinku zostanie zachowany.

LPEC prosi kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania ustawionego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. – Za wszelkie niedogodności przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość – przekazuje w komunikacie Teresa Stępniak-Romanek.