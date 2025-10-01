Kolejne 15 mln zł na drogi lokalne w Lubelskiem

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podpisał z sześcioma samorządami kolejne umowy na ponad 15 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chodzi o powiaty: biłgorajski, janowski i kraśnicki oraz gminy: Puławy, Siedliszcze, Wola Mysłowska.

- Są to inwestycje z listy rezerwowej, na której znajdowało się 116 projektów. Z wygenerowanych oszczędności zrealizujemy 102 zadania, co daje nadzieję, że uda nam się zrealizować wszystkie zgłoszone projekty na inwestycje w drogi lokalne – powiedział Komorski.

Podkreślił jednocześnie lokalny charakter tych inwestycji. Jak zaznaczył, dzięki rozbudowie sieci dróg lokalnych zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców, a także dostępność do usług publicznych, m.in. do instytucji kultury, dojazd do szkół, przychodni.

W tym roku na Lubelszczyznę trafiło blisko 260 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podobnie ma być w 2026 r.

Wicestarosta kraśnicki Paweł Kudrel przekazał w rozmowie z mediami, że dzięki ok. 5,4 mln zł dofinansowania przebudowane zostaną dwa odcinki drogi w gminie Trzydnik Duży o łącznej długości ponad 5 km. - Ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia; wymagają pilnej przebudowy i interwencji. Cieszymy się, że to dofinansowanie zasili budżet powiatu – dodał.

Gmina Siedliszcze otrzyma ok. 250 tys. zł na remont 400-metrowego odcinka w Brzezinach. – Został zniszczony przez ruch tirów, które czasami przy wypadkach skracają sobie tędy drogę. Dzięki remontowi mieszkańcy będą mogli jeździć po normalnej drodze asfaltowej, jaką mieli wcześniej – wyjaśnił burmistrz Hieronim Zonik.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.