Motor Lublin vs Piast Gliwice. Kibice po rozgrywce wrócą autobusami

W sobotę piłkarze Motoru na swojej murawie zagrają z Piastem Gliwice. Kibice po zakończonej rozgrywce będą mogli wrócić komunikacją miejską.
Początek sobotniego (15 sierpnia) spotkania o godzinie 14.45. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przygotował więcej autobusów komunikacji miejskiej po rozgrywce na Motor Arenie Lublin.
- Po zakończeniu meczu, czyli ok. godz. 16.30, w celu odwozu uczestników podstawione zostaną autobusy i trolejbusy - informuje Monika Fisz, rzeczniczka ZDiTM.
W tym czasie pasażerowie będą mogli skorzystać z dodatkowych kursów linii:
- 13 w kierunku Węglarza - przed skrzyżowaniem LL80/Stadionowa, na pasie LL80 do skrętu w prawo w ul. Stadionową
- 34 w kierunku Koncertowej - przed skrzyżowaniem LL80/Stadionowa, na pasie LL80 do skrętu w prawo w ul. Stadionową
- 158 w kierunku Felina - w zatoce przystankowej Arena Lublin NŻ 02 (LL80 przed wiaduktem)
- 160 w kierunku os. Poręba - w zatoce przystankowej Arena Lublin NŻ 02 (LL80 przed wiaduktem)
- 161 w kierunku os. Poręba - w zatoce przystankowej Arena Lublin NŻ 01 (LL80 przy Arenie Lublin)
Na miejscu pracownicy ZDiTM będą koordynować ruch odjazdów autobusów.