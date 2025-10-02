Najwięksi z Lubelszczyzny nagrodzeni. Znamy zwycięzców „Złotej Setki”

„Złota Setka” Dziennika Wschodniego to najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking biznesowy w naszym regionie. Tematem przewodnim 29. edycji był transport i logistyka. Województwo lubelskie z racji położenia geograficznego posiada ogromny potencjał odegrania istotnej roli hubu łączącego Wschód z Zachodem.

– Rzeczywiście to święto lubelskiej przedsiębiorczości. Ta setka przedsiębiorców, którzy są w tym rankingu to siła napędowa naszego regionu. To też duma dla całej Lubelszczyzny. Wszyscy dziękujemy wam dzisiaj za to, że jesteście, że pracujecie i rozwijacie się. Widać, że w każdej kolejnej „Setce” te przychody są wyższe. A to wszystko mimo trudnego czasu pandemii, wojny hybrydowej i innych wyzwań, którym musimy stawić czoła. Bez was nie byłoby rozwoju infrastrukturalnego naszego regionu. To z waszych podatków budujemy drogi i organizujemy tutaj życie na Lubelszczyźnie – powiedział wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.

W naszym prestiżowym rankingu biznesowym zaprezentowaliśmy lubelskie firmy, które są motorem lokalnej i krajowej gospodarki.

– To jest tak naprawdę nagroda dla 10 tysięcy pracowników, którzy są na służbie. A to wszystko po to, żebyście mogli państwo czuć się bezpiecznie. W dzisiejszych, niestabilnych czasach jest to szczególnie ważne. Dostarczamy prąd do 6 mln klientów w 40% Polski, w siedmiu województwach. Siedzibę mamy jednak w Lublinie i zależy nam szczególnie, aby ten region się rozwijał – mówi Tomasz Małecki, prezes PGE Dystrybucja. To właśnie ta spółka jest liderem tegorocznego rankingu.

Warto przypomnieć, że zestawienia powstają w oparciu o dane ekonomiczne za miniony rok. Suma przychodów firm ujętych w ramach Złotej Setki za 2024 rok to 52 045 214 452,00 złotych.

I MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM

PGE Dystrybucja S.A. oraz

I miejsce w kategorii Duża Firma, Nakłady Inwestycyjne, Usługi, Zysk Brutto, Zysk Netto, Zysk na jednego zatrudnionego

II MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM

Stokrotka Sp. z o.o oraz

I miejsce w kategorii Handel, Największy Pracodawca

III MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. oraz

I miejsce w kategorii Produkcja, Przemysł

IV MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

V MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM

Stock Polska Sp. z o.o.

VI MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM

Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe Standard Sp. z o.o.

VII MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM

Zakłady Mięsne Łuków oraz

I miejsce w kategorii Firma Spożywcza

VIII MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM

Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o.

IX MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM

Mastermedia Sp. z o.o. oraz

I miejsce w kategorii Eksport

X MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek

Pozostałe kategorie:

I MIEJSCE W KATEGORII BUDOWNICTWO

PBI Infrastruktura S.A.​

I MIEJSCE W KATEGORII DYNAMIKA ZATRUDNIENIA

Netrix

I MIEJSCE W KATEGORII DYNAMIKA ZYSKU NETTO

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie

I MIEJSCE W KATEGORII RENTOWNOŚĆ

Energoserwis S.A.

I MIEJSCE W KATEGORII FIRMA ŚREDNIA

Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. k.

I MIEJSCE W KATEGORII FIRMY MAŁE I MIKRO

JUKKI POLAND Sp. z o.o.

I MIEJSCE W KATEGORII DYNAMIKA PRZYCHODÓW

Spółdzielnia Pracy Chemiczno- Gumowa "FARMOCHEM"