Najwięksi z Lubelszczyzny nagrodzeni. Znamy zwycięzców „Złotej Setki”

Gospodarczy potencjał regionu ponownie znalazł się w centrum uwagi. Podczas gali 29. edycji „Złotej Setki” w Lubelskim Centrum Konferencyjnym wyróżniono firmy napędzające rozwój Lubelszczyzny i kraju.
„Złota Setka” Dziennika Wschodniego to najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking biznesowy w naszym regionie. Tematem przewodnim 29. edycji był transport i logistyka. Województwo lubelskie z racji położenia geograficznego posiada ogromny potencjał odegrania istotnej roli hubu łączącego Wschód z Zachodem.
– Rzeczywiście to święto lubelskiej przedsiębiorczości. Ta setka przedsiębiorców, którzy są w tym rankingu to siła napędowa naszego regionu. To też duma dla całej Lubelszczyzny. Wszyscy dziękujemy wam dzisiaj za to, że jesteście, że pracujecie i rozwijacie się. Widać, że w każdej kolejnej „Setce” te przychody są wyższe. A to wszystko mimo trudnego czasu pandemii, wojny hybrydowej i innych wyzwań, którym musimy stawić czoła. Bez was nie byłoby rozwoju infrastrukturalnego naszego regionu. To z waszych podatków budujemy drogi i organizujemy tutaj życie na Lubelszczyźnie – powiedział wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
W naszym prestiżowym rankingu biznesowym zaprezentowaliśmy lubelskie firmy, które są motorem lokalnej i krajowej gospodarki.
– To jest tak naprawdę nagroda dla 10 tysięcy pracowników, którzy są na służbie. A to wszystko po to, żebyście mogli państwo czuć się bezpiecznie. W dzisiejszych, niestabilnych czasach jest to szczególnie ważne. Dostarczamy prąd do 6 mln klientów w 40% Polski, w siedmiu województwach. Siedzibę mamy jednak w Lublinie i zależy nam szczególnie, aby ten region się rozwijał – mówi Tomasz Małecki, prezes PGE Dystrybucja. To właśnie ta spółka jest liderem tegorocznego rankingu.
Warto przypomnieć, że zestawienia powstają w oparciu o dane ekonomiczne za miniony rok. Suma przychodów firm ujętych w ramach Złotej Setki za 2024 rok to 52 045 214 452,00 złotych.
I MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM
PGE Dystrybucja S.A. oraz
I miejsce w kategorii Duża Firma, Nakłady Inwestycyjne, Usługi, Zysk Brutto, Zysk Netto, Zysk na jednego zatrudnionego
II MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM
Stokrotka Sp. z o.o oraz
I miejsce w kategorii Handel, Największy Pracodawca
III MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM
Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. oraz
I miejsce w kategorii Produkcja, Przemysł
IV MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
V MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM
Stock Polska Sp. z o.o.
VI MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM
Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe Standard Sp. z o.o.
VII MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM
Zakłady Mięsne Łuków oraz
I miejsce w kategorii Firma Spożywcza
VIII MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM
Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o.
IX MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM
Mastermedia Sp. z o.o. oraz
I miejsce w kategorii Eksport
X MIEJSCE W RANKINGU GŁÓWNYM
Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek
Pozostałe kategorie:
I MIEJSCE W KATEGORII BUDOWNICTWO
PBI Infrastruktura S.A.
I MIEJSCE W KATEGORII DYNAMIKA ZATRUDNIENIA
Netrix
I MIEJSCE W KATEGORII DYNAMIKA ZYSKU NETTO
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie
I MIEJSCE W KATEGORII RENTOWNOŚĆ
Energoserwis S.A.
I MIEJSCE W KATEGORII FIRMA ŚREDNIA
Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. k.
I MIEJSCE W KATEGORII FIRMY MAŁE I MIKRO
JUKKI POLAND Sp. z o.o.
I MIEJSCE W KATEGORII DYNAMIKA PRZYCHODÓW
Spółdzielnia Pracy Chemiczno- Gumowa "FARMOCHEM"