Nowoczesna gamma-kamera w szpitalu wojewódzkim. Diagnostyka na światowym poziomie

Prace objęły gruntowny remont i dostosowanie pomieszczeń klinicznych, w tym laboratorium do pracy z radioaktywnymi substancjami. Wzmocniono też osłony stałe i instalacje. Najważniejszym elementem inwestycji było jednak doposażenie w najnowocześniejszą gamma-kamerę SPECT/CT – urządzenie, które łączy obrazowanie czynnościowe z tomografią komputerową, pozwalając lekarzom jednocześnie ocenić funkcję narządów i ich dokładną budowę.

Zakład Medycyny Nuklearnej został również zintegrowany z systemami informatycznymi szpitala, co usprawni obieg danych i skróci czas oczekiwania na wyniki badań.

– Zakończyliśmy kolejną inwestycję w wojewódzkim szpitalu w Lublinie. Zakład Medycyny Nuklearnej otrzymał najwyższej klasy sprzęt, który będzie służył wczesnej diagnozie wielu schorzeń. Inwestycja przełoży się bezpośrednio na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów. Odnowione pracownie zapewniają wyższy komfort, a nowoczesne rozwiązania technologiczne gwarantują precyzję, którą trudno było dotychczas osiągnąć – mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Nowa gamma-kamera to ogromny krok naprzód w diagnostyce obrazowej. – Dzięki połączeniu informacji o funkcjonowaniu komórek z dokładną anatomią, zwiększamy trafność rozpoznań i często możemy ograniczyć potrzebę wykonywania dodatkowych badań. Pacjenci zyskują szybszy dostęp do zaawansowanej, bezpiecznej procedury, co ma ogromne znaczenie szczególnie w chorobach onkologicznych i kardiologicznych – podkreśla Piotr Matej, dyrektor szpitala.

Gamma-kamera SPECT/CT ma szerokie zastosowanie w medycynie:

w onkologii – pozwala ocenić rozsiew choroby, wykonać precyzyjną scyntygrafię kośćca i mapowanie węzła wartowniczego,

w kardiologii – umożliwia dokładną ocenę ukrwienia i kurczliwości serca,

w endokrynologii – pomaga lokalizować gruczolaki przytarczyc,

w pulmonologii – służy do badań V/Q SPECT/CT przy diagnostyce zatorowości płucnej,

w ortopedii i diagnostyce zakażeń – pozwala precyzyjnie lokalizować ogniska zapalne, m.in. w przypadku stopy cukrzycowej czy zapalenia kości.

Zakończona inwestycja sprawia, że szpital przy al. Kraśnickiej umacnia swoją pozycję jako kluczowy ośrodek referencyjny w regionie. Placówka oferuje mieszkańcom Lubelszczyzny diagnostykę realizowaną zgodnie z najnowszymi światowymi standardami i zasadami bezpieczeństwa radiologicznego.