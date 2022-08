Prokuratura domagała się wyższej kary dla Beaty Kozidrak. Jest decyzja warszawskiego sądu

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy wydarzeń z 1 września ubiegłego roku. Tego dnia Beata Kozidrak jechała pijana swoim bmw po jednej z warszawskich ulic. Jej dziwne zachowanie za kółkiem dostrzegli inni kierowcy, których zdziwiło auto jadące od krawężnika do krawężnika. Jeden ze świadków zablokował jej przejazd i uniemożliwił odjechanie. Po sprawdzeniu przez patrol policji okazało się, że wokalistka ma około dwa promile alkoholu w organizmie. Gwiazda przyznała się do winy, a policjantom powiedziała, że dzień wcześniej wypiła około litr wina. Po całym zajściu przepraszała za swoje zachowanie na Instagramie. „Wiem, że muszę ponieść konsekwencje tego co się stało. Jestem na to gotowa” – napisała wówczas.

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł jeszcze w listopadzie. Wtedy artystka została uznana za winną i została skazana na sześć miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne (20 godzin miesięcznie). Wydano także zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 5 lat. Kozidrak miała też wpłacić 10 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Sama lublinianka, jak i Prokuratura Okręgowa w Warszawie, miała zastrzeżenia co do tej decyzji – uznała, że kara jest zbyt surowa i odwołała się od wyroku. W maju 2022 roku sąd orzekł, że piosenkarka jest winna i ma zapłacić 50 tys. zł grzywny, otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów na 5 lat, a do tego doszedł jeszcze obowiązek wpłaty 20 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Tym razem apelację złożyła prokuratura, która uznała, że kara jest niewspółmiernie mała do "w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości oraz winy". Sprawa ponownie trafiła na wokandę.

– Właściwa ocena okoliczności mających wpływ na wymiar kary prowadzi do wniosku, że wobec oskarżonej Beaty P. (nazwisko po mężu – red.) należy orzec karę surowszą – karę ograniczenia wolności, jak również surowszy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, czego domaga się oskarżyciel publiczny w złożonej apelacji – informowała nas Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji.