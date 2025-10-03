Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. piątek, 3 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka

Lublin

Dzisiaj
16:36
Strona główna » Lublin

Radni Żuka chcą nocnej prohibicji

Autor: Zdjęcie autora Adrian Mańko
Udostępnij A A
(fot. fot. archiwum)

Zaledwie tydzień temu większość przepytywanych przez nas miejskich "rajców" kluczyła w sprawie ewentualnej nocnej prohibicji. Dziś klub radnych prezydenta Krzysztofa Żuka poinformował o złożeniu w tej sprawie projektu uchwały.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Klub Żuka proponuje wprowadzenie ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach 23:00 – 6:00 na obszarze całego miasta.

– Ograniczenie możliwości zakupu alkoholu w godzinach nocnych w placówkach handlowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży przyczyni się znacznie do ograniczenia przypadków popełniania czynów zabronionych (zakłócanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ciszy nocnej oraz aktów wandalizmu). Wprowadzenie postulowanych przepisów prawa miejscowego zwiększy poczucie bezpieczeństwa i poprawi komfort życia mieszkańców – tłumaczy radna Anna Glijer.

Projektowane zmiany dotyczą jedynie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Oznacza to, że uchwała nie obejmuje lokali gastronomicznych, takich jak bary, puby czy restauracje.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało o wprowadzenie w całym kraju zakazu sprzedaży nocą napojów alkoholowych. Samorząd lekarski zaznaczył, że zakaz może odciążyć szpitalne oddziały ratunkowe i poprawić bezpieczeństwo medyków. Według NRL zakaz sprzedaży alkoholu nocą, w godzinach 2200 a 600 może wymiernie odciążyć szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) i inne jednostki systemu ratownictwa medycznego oraz poprawić bezpieczeństwo pracy personelu medycznego, a także skrócić czas oczekiwania i poprawić dostępność świadczeń dla pacjentów wymagających pomocy medycznej niezwiązanej ze spożyciem alkoholu. Samorząd lekarski podkreślił, że ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu prowadzą do spadku liczby urazów, zatruć i zachowań agresywnych, a tym samym redukują liczbę interwencji medycznych, zwłaszcza w porach nocnych – możemy przeczytać w uzasadnieniu uchwały przedłożonej przez prezydenckich radnych do Biura Rady Miasta.

W poniedziałek klub radnych prezydenta Żuka zorganizuje briefing prasowy w tej sprawie.

To miasto zwiększa liczbę koncesji na mocny alkohol o 100 proc. I wprowadza prohibicję

To miasto zwiększa liczbę koncesji na mocny alkohol o 100 proc. I wprowadza prohibicję

Gdyby radni Zamościa zdecydowali się na wprowadzenie prohibicji, to alkohol nocą można byłoby kupić jedynie w lokalach gastronomicznych, a sklepy czy stacje pali miałyby zakaz jego sprzedaży

Prohibicja w Zamościu. "To wyszłoby z korzyścią dla mieszkańców naszego miasta"

Prohibicja w Lublinie? Spytaliśmy lubelskich radnych
sonda

Prohibicja w Lublinie? Spytaliśmy lubelskich radnych

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
alkohol radni prohibicja nocna prohibicja klub radnych prezydenta Krzysztofa Żuka radni żuka

Pozostałe informacje

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
ZDJĘCIA
galeria

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

Blisko 2000 nowych studentów rozpoczęło dziś naukę na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W sumie w murach uczelni kształcić się będzie około 7 tysięcy osób, zarówno polsko, jak i anglojęzycznych. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego władze uczelni podkreślały, że medycyna to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja i służba drugiemu człowiekowi.
Do sprawności fizycznej przez zabawę
galeria

Do sprawności fizycznej przez zabawę

Turniej sportowo-rekreacyjny dla dzieci odbył się w piątkowe przedpołudnie w Hali Globus.

Pszczoły, miód i spotkania — Kraśnik zaprasza na wielkie święto pszczelarzy
NASZ PATRONAT

Pszczoły, miód i spotkania — Kraśnik zaprasza na wielkie święto pszczelarzy

Kraśnik stanie się w niedzielę, 5 października, stolicą Lubelszczyzny… pszczelarską! W Centrum Kultury i Promocji przy Al. Niepodległości 44 odbędą się 44. Wojewódzkie Kraśnickie Spotkania Pszczelarzy.
Radni Żuka chcą nocnej prohibicji

Radni Żuka chcą nocnej prohibicji

Zaledwie tydzień temu większość przepytywanych przez nas miejskich "rajców" kluczyła w sprawie ewentualnej nocnej prohibicji. Dziś klub radnych prezydenta Krzysztofa Żuka poinformował o złożeniu w tej sprawie projektu uchwały.

Prawie siedem tysięcy widzów obejrzało mecz Dynamo Kijów - Crystal Palace
ZDJĘCIA KIBICÓW
galeria

Prawie siedem tysięcy widzów obejrzało mecz Dynamo Kijów - Crystal Palace

Mecz Dynamo Kijów - Crystal Palace w ramach pierwszej kolejki Ligi Konferencji został rozegrany w czwartek na Motor Lublin Arenie. Spotkanie może nie przyciągnęło na stadion tłumów, ale wynik i tak był całkiem niezły. W sumie zawody obejrzało dokładnie 6839 osób. Sprawdźcie nasze zdjęcia z trybun.
Nowe przepisy dla Ukraińców w Polsce 2025: Kompletny przewodnik po pobycie, pracy

Nowe przepisy dla Ukraińców w Polsce 2025: Kompletny przewodnik po pobycie, pracy

Rok 2025 przynosi istotne zmiany w przepisach regulujących status prawny i warunki zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce. Dla setek tysięcy osób, które związały swoją przyszłość z naszym regionem, oznacza to konieczność dopełnienia nowych formalności. W tym przewodniku Dziennik Wschodni wyjaśnia kluczowe zmiany dotyczące kart pobytu, podatków i wymogów finansowych, aby pomóc przejść przez ten proces bez zbędnego stresu.
Inwestycja warta ponad 5,5 mln zł ma usprawnić odprawy, zwiększyć przepustowość i wzmocnić handel między Polską, Unią Europejską a Ukrainą

Koniec kolejek tirów? Terminal w Okopach ma odciążyć drogę krajową nr 12

Dwie płyty odpraw, blisko 900 miejsc postojowych i nowe drogi dojazdowe – tak ma wyglądać terminal, który ma odmienić codzienność kierowców i mieszkańców przygranicznych miejscowości. Inwestycja ma skrócić czas odpraw i zlikwidować uciążliwe zatory na trasie Dorohusk–Chełm.
Kierowcy, uwaga! Zwężenia i objazdy na dwóch ulicach Lublina. Powód? Prace ciepłownicze

Kierowcy, uwaga! Zwężenia i objazdy na dwóch ulicach Lublina. Powód? Prace ciepłownicze

Kierowcy i piesi muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu w dwóch rejonach Lublina. Wszystko przez prace związane z rozbudową sieci ciepłowniczej i wykonywaniem nowych przyłączy – poinformowało Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz
galeria

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz

Ponad wiek tradycji, tysiące absolwentów i nieprzerwana obecność w życiu kulturalnym i naukowym miasta – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej świętuje swój jubileusz. Obchody zgromadziły uczniów, absolwentów, nauczycieli i przyjaciół szkoły, dla których „Unia” to nie tylko mury przy pl. Wolności, ale także miejsce kształtowania charakterów i pasji.
Miał być mandat, a była policyjna eskorta z walką o życie w tle

Miał być mandat, a była policyjna eskorta z walką o życie w tle

Policjanci bialskiej drogówki udowodnili, że ich motto „Pomagamy i chronimy” nie jest pustym hasłem. Dzięki błyskawicznej reakcji mundurowych 55-letni mieszkaniec regionu, który prawdopodobnie został użądlony przez osę, trafił na czas pod opiekę lekarzy.
Kogo zatrudniają agencje pracy - aktualne trendy i perspektywy

Kogo zatrudniają agencje pracy - aktualne trendy i perspektywy

Współczesny polski rynek pracy ulega dynamicznym zmianom, a zatrudnianie pracowników spoza granic stało się kluczowym elementem naszej gospodarki. W obliczu braków kadrowych w wielu sektorach – od budownictwa, poprzez przemysł, aż po usługi i rolnictwo – polscy pracodawcy coraz częściej sięgają po rekrutację z innych krajów. Któż zatem zasila polskie firmy oprócz naszych obywateli? Ten tekst przybliża aktualne trendy w pozyskiwaniu migrantów zarobkowych, formy współpracy oraz przewidywania na przyszłość.
Jak powstaje nowoczesny styropian i dlaczego jego jakość ma kluczowe znaczenie w budownictwie

Jak powstaje nowoczesny styropian i dlaczego jego jakość ma kluczowe znaczenie w budownictwie

Proces produkcji styropianu opiera się na ekspandowanym polistyrenie (EPS), który powstaje w wyniku spieniania granulek surowca pod wpływem pary wodnej. Już na tym etapie konieczna jest wysoka precyzja – od odpowiedniego doboru surowca, przez czas ekspandowania, po kontrolę gęstości materiału. Kolejnym krokiem jest sezonowanie, czyli dojrzewanie wstępnie spienionego materiału w specjalnych silosach – to kluczowy etap pozwalający uzyskać jednolitą strukturę komórkową. Następnie granulat jest formowany w bloki lub płyty przy użyciu form ciśnieniowych, co również wymaga precyzyjnej kontroli temperatury i ciśnienia. Całość kończy się cięciem styropianu na płyty o zadanych parametrach oraz ewentualnym profilowaniem, jeśli produkt będzie wykorzystywany do specjalistycznych zastosowań. Od dokładności każdego z tych etapów zależy nie tylko jakość, ale i długowieczność gotowego materiału.
Jak urządzić warsztat samochodowy krok po kroku?

Jak urządzić warsztat samochodowy krok po kroku?

Warsztat samochodowy to miejsce, gdzie liczy się nie tylko doświadczenie mechanika, ale także jakość wyposażenia. Dobrze zaplanowana przestrzeń robocza, solidne stoły warsztatowe i ergonomiczne stanowiska wpływają zarówno na tempo pracy, jak i bezpieczeństwo. Urządzenie warsztatu krok po kroku pozwala stworzyć środowisko sprzyjające efektywności, a jednocześnie buduje profesjonalny wizerunek firmy w oczach klientów.
Rakiety do badmintona Yonex – którą wybrać i dlaczego to taki „game changer”?

Rakiety do badmintona Yonex – którą wybrać i dlaczego to taki „game changer”?

Pamiętam, jak pierwszy raz wziąłem do ręki rakietę Yonexa. To było na sali gimnastycznej w liceum, ktoś przyniósł „prawdziwy sprzęt”, a nie te tanie aluminiowe patyki z supermarketu. Wrażenie? Jakbym nagle przesiadł się z roweru miejskiego na karbonową szosówkę. Serio, różnica była kolosalna. Od tego czasu słowo „Yonex” trochę zakodowało mi się w głowie jako synonim jakości w badmintonie. Jeśli ktoś zaczyna przygodę z tą grą, albo już gra, ale chce zrobić krok dalej – temat rakiet do badmintona Yonex po prostu musi się pojawić.
Legowisko dla psa — kompletny przewodnik dla odpowiedzialnych opiekunów

Legowisko dla psa — kompletny przewodnik dla odpowiedzialnych opiekunów

Legowisko to najważniejsza przestrzeń w domu każdego psa. To właśnie tam zwierzak odpoczywa po długich spacerach, regeneruje mięśnie, wycisza się i czuje bezpiecznie. Wbrew pozorom wybór posłania nie jest kwestią estetyki czy chwilowej mody — ma ogromne znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego pupila. Psy spędzają we własnym legowisku od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu godzin na dobę, dlatego powinno ono być wygodne, odpowiednio dopasowane i praktyczne. Źle dobrane legowisko może powodować bóle stawów, kręgosłupa, rozdrażnienie, a w konsekwencji nawet problemy behawioralne. Pies, który nie ma swojego miejsca, często kładzie się w przypadkowych punktach domu — na zimnych płytkach, dywanach czy sofach — ale nie daje mu to poczucia bezpieczeństwa. Właśnie dlatego warto podejść do wyboru legowiska świadomie i potraktować je jako inwestycję w zdrowie pupila.

Najnowsze
Remont Podwala. Zmiana czasowej organizacji ruchu

18:42 Remont Podwala. Zmiana czasowej organizacji ruchu

17:56

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

17:14

Do sprawności fizycznej przez zabawę

17:02

Pszczoły, miód i spotkania — Kraśnik zaprasza na wielkie święto pszczelarzy

16:36

Radni Żuka chcą nocnej prohibicji

16:34

Prawie siedem tysięcy widzów obejrzało mecz Dynamo Kijów - Crystal Palace

15:23

Koniec kolejek tirów? Terminal w Okopach ma odciążyć drogę krajową nr 12

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
galeria

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

Do sprawności fizycznej przez zabawę
galeria

Do sprawności fizycznej przez zabawę

Pszczoły, miód i spotkania — Kraśnik zaprasza na wielkie święto pszczelarzy

Pszczoły, miód i spotkania — Kraśnik zaprasza na wielkie święto pszczelarzy

Radni Żuka chcą nocnej prohibicji

Radni Żuka chcą nocnej prohibicji

Prawie siedem tysięcy widzów obejrzało mecz Dynamo Kijów - Crystal Palace
galeria

Prawie siedem tysięcy widzów obejrzało mecz Dynamo Kijów - Crystal Palace

Nowe przepisy dla Ukraińców w Polsce 2025: Kompletny przewodnik po pobycie, pracy

Nowe przepisy dla Ukraińców w Polsce 2025: Kompletny przewodnik po pobycie, pracy

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
galeria

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

Do sprawności fizycznej przez zabawę
galeria

Do sprawności fizycznej przez zabawę

Pszczoły, miód i spotkania — Kraśnik zaprasza na wielkie święto pszczelarzy

Pszczoły, miód i spotkania — Kraśnik zaprasza na wielkie święto pszczelarzy

Radni Żuka chcą nocnej prohibicji

Radni Żuka chcą nocnej prohibicji

Prawie siedem tysięcy widzów obejrzało mecz Dynamo Kijów - Crystal Palace
galeria

Prawie siedem tysięcy widzów obejrzało mecz Dynamo Kijów - Crystal Palace

Nowe przepisy dla Ukraińców w Polsce 2025: Kompletny przewodnik po pobycie, pracy

Nowe przepisy dla Ukraińców w Polsce 2025: Kompletny przewodnik po pobycie, pracy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Najwięksi z Lubelszczyzny nagrodzeni. Znamy zwycięzców „Złotej Setki”
galeria
film

Najwięksi z Lubelszczyzny nagrodzeni. Znamy zwycięzców „Złotej Setki”

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

Serial The Paper
galeria
film

The Paper: Nowy serial od twórców amerykańskiego The Office (wideo)

Jacek Braciak w serialu Glina. Nowy Rozdział
film

Glina. Nowy Rozdział: Premiera za dwa tygodnie. Zwiastun juz teraz (wideo)

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

film
Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Foto
Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
ZDJĘCIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

galeria
100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz
galeria

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz

Podczas uroczystego otwarcia ogrodu sensoryczno-naukowego była część oficjalna z programem artystycznym, została symbolicznie przecięta wstęga, a później zaproszeni goście wraz z uczniami sadzili nowe rośliny
galeria
Zamość

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów
ZDJĘCIA

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
galeria
ZDJĘCIA KIBICÓW

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
galeria
ZDJĘCIA

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
galeria
ZDJĘCIA

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
galeria
ZDJĘCIA

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
galeria
ZDJĘCIA

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Nieruchomości -> Wynajmę

wynajmę mieszkanie

lublin

0,00 zł
Różne -> Sprzedam

miesz

ZAMOŚĆ

99,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

grzejnik

ZAMOŚĆ

289,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

trojnik

ZAMOŚĆ

11,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

169,00 zł

Komunikaty