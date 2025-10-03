Radni Żuka chcą nocnej prohibicji

Zaledwie tydzień temu większość przepytywanych przez nas miejskich "rajców" kluczyła w sprawie ewentualnej nocnej prohibicji. Dziś klub radnych prezydenta Krzysztofa Żuka poinformował o złożeniu w tej sprawie projektu uchwały.
Klub Żuka proponuje wprowadzenie ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach 23:00 – 6:00 na obszarze całego miasta.
– Ograniczenie możliwości zakupu alkoholu w godzinach nocnych w placówkach handlowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży przyczyni się znacznie do ograniczenia przypadków popełniania czynów zabronionych (zakłócanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ciszy nocnej oraz aktów wandalizmu). Wprowadzenie postulowanych przepisów prawa miejscowego zwiększy poczucie bezpieczeństwa i poprawi komfort życia mieszkańców – tłumaczy radna Anna Glijer.
Projektowane zmiany dotyczą jedynie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Oznacza to, że uchwała nie obejmuje lokali gastronomicznych, takich jak bary, puby czy restauracje.
– Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało o wprowadzenie w całym kraju zakazu sprzedaży nocą napojów alkoholowych. Samorząd lekarski zaznaczył, że zakaz może odciążyć szpitalne oddziały ratunkowe i poprawić bezpieczeństwo medyków. Według NRL zakaz sprzedaży alkoholu nocą, w godzinach 2200 a 600 może wymiernie odciążyć szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) i inne jednostki systemu ratownictwa medycznego oraz poprawić bezpieczeństwo pracy personelu medycznego, a także skrócić czas oczekiwania i poprawić dostępność świadczeń dla pacjentów wymagających pomocy medycznej niezwiązanej ze spożyciem alkoholu. Samorząd lekarski podkreślił, że ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu prowadzą do spadku liczby urazów, zatruć i zachowań agresywnych, a tym samym redukują liczbę interwencji medycznych, zwłaszcza w porach nocnych – możemy przeczytać w uzasadnieniu uchwały przedłożonej przez prezydenckich radnych do Biura Rady Miasta.
W poniedziałek klub radnych prezydenta Żuka zorganizuje briefing prasowy w tej sprawie.