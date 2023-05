Rekord pojazdu skonstruowanego przez studentów Politechniki Lubelskiej

16 minut Błaszczykowskiego? Fernando Santos ogłosił powołania do kadry Polski

We wtorek Fernando Santos podał nazwiska piłkarzy powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zagrają mecz towarzyski z Niemcami (16.06) i spotkanie eliminacji Euro 2024 z Mołdawią (20.06). Portugalczyk znów zaskoczył i nie powołał do niedawna etatowych kadrowiczów. Na liście są za to kolejni debiutanci