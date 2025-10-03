Remont Podwala. Zmiana czasowej organizacji ruchu

4 i 6 października zmieniona zostanie organizacja ruchu na ulicy Podwale. Powodem są planowane roboty bitumiczne, polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej na całej długości ulicy.
– W związku z ww. pracami wykonawca wprowadzi kolejny etap czasowej organizacji ruchu, tj: całkowity zakaz ruchu w godz. od 8.00 do 14.00. O godz. 14.00 dojazd do posesji zostanie przywrócony. Ponadto, w dniu 6 października (poniedziałek), Wykonawca będzie prowadzić prace na wjeździe do Straży Miejskiej i jednostki ZIM – informuje Monika Białach z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
Inwestycja obejmuje odcinek ulicy Podwale o długości blisko pół kilometra od ul. Wyszyńskiego do posesji nr 15. W jej ramach przewidziano:
- wymianę krawężników betonowych po lewej stronie ul. Podwale,
- przebudowę jezdni ul. Podwale w zakresie wykonania nowej warstwy ścieralnej i warstwy wyrównawczej-wiążącej,
- przebudowę zjazdów o nawierzchni bitumicznej po prawej stronie ul. Podwale,
- przebudowę opaski po lewej stronie ul. Podwale w zakresie wymiany nawierzchni na kostkę betonową koloru żółtego,- wykonanie ścieków z elementów betonowych,
- regulację wysokościową wpustów ulicznych oraz włazów infrastruktury podziemnej,
- odtworzenie oznakowania stałej organizacji ruchu.
Koszt całej przebudowy ulicy to około 600 tysięcy złotych, a jej zakończenie planowane jest na 23 października.