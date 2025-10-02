Światowy Dzień Zwierząt w Lublinie. Adopcja, koncerty i atrakcje dla wszystkich

W najbliższą sobotę, w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Organizatorzy przygotowali bogaty program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – od koncertów i występów artystycznych, po zajęcia sportowe i atrakcje dla najmłodszych. Jednak najważniejsi będą podopieczni szukający kochającego domu.
– Schronisko to nie tylko miejsce, w którym zwierzęta czekają na nowy dom – to przede wszystkim przestrzeń troski i nadziei na drugą szansę. Dlatego warto odwiedzić nas w tym dniu, by poznać wyjątkowe czworonogi, a może odnaleźć najwierniejszego przyjaciela – podkreśla Joanna Jaroszuk-Oniszko, Zastępczyni Dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej UM Lublin.
>> Koci podopieczni lubelskiego schroniska polecają się do adopcji. Poznaj ich <<
Atrakcje dla całej rodziny
Dzień Otwarty rozpocznie się o godz. 12.00. W programie znalazły się m.in.:
-
prezentacja zwierząt gotowych do adopcji oraz możliwość rozmowy z ich opiekunami,
-
wykład zoopsychologa Dariusza Ornala pt. Wspólnie spędzony czas,
-
koncerty i występy artystów: Dariusza Tokarzewskiego, Piotra Selima, Krystyny Cugowskiej z zespołem Bluelife, Agnieszki Wiechnik z zespołem TSO, Lukas TV oraz młodych wykonawców Mini TSO,
-
pokaz brazylijskiego jiu-jitsu w wykonaniu Falanga BJJ,
-
zajęcia sportowe, animacje, malowanie twarzy i zaplatanie warkoczyków dla dzieci,
-
strefa gastronomiczna z pysznym jedzeniem.
Promocja adopcji i odpowiedzialnej opieki
Głównym celem wydarzenia jest zachęcanie do adopcji zwierząt oraz budowanie świadomości społecznej na temat odpowiedzialnej opieki nad nimi. To także świetna okazja, aby zajrzeć za kulisy codziennej pracy schroniska i poznać zwierzęta, które wciąż czekają na swój dom.
Dzień Otwarty odbędzie się w niedzielę (4 października) na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, ul. Metalurgiczna 5. Początek o godz. 12.00.