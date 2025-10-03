Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

O przyjęcie na lubelską uczelnię medyczną ubiegało się w tym roku ponad 10 tysięcy kandydatów. Największą popularnością cieszyły się kierunki: lekarski (10 osób na miejsce), lekarsko-dentystyczny (14 osób na miejsce) oraz psychologia (13 osób na miejsce). Uczelnia wprowadziła też nowe kierunki: zarządzanie w ochronie zdrowia i ratownictwo medyczne II stopnia.

– Studia medyczne to droga trudna: pełna wyrzeczeń, nieprzespanych nocy i momentów zwątpienia. Ale przede wszystkim – to misja służenia drugiemu człowiekowi – mówił podczas przemówienia rektor UMLub.

Wzrost prestiżu i rozwój inwestycji

Uniwersytet Medyczny w Lublinie konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję w kraju i na świecie. W rankingu „Perspektyw” uczelnia zajęła 6. miejsce wśród uczelni medycznych w Polsce i jest najwyżej notowaną uczelnią w Lublinie.

Równocześnie intensywnie rozwija bazę dydaktyczną i kliniczną. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy realizowane są m.in.: modernizacja Collegium Maius, unowocześnienie Biblioteki Głównej, nowe sale dydaktyczne w szpitalach oraz modernizacja domów studenckich. Tylko na cyfryzację szpitali uniwersyteckich przeznaczono blisko 45 mln zł.

Naukowcy w światowej czołówce

Ponad 40 badaczy z UMLub znalazło się w prestiżowym zestawieniu World’s Top 2% Scientists, przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda i wydawnictwo Elsevier. To potwierdzenie, że lubelska uczelnia jest ważnym ośrodkiem naukowym o międzynarodowym znaczeniu.

Współpraca i innowacje

Pod koniec września uczelnia podpisała list intencyjny z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 4. Współpraca ma na celu m.in. rozwój telemedycyny, wymianę pacjentów i podnoszenie kompetencji personelu.

W minionym roku szpitale kliniczne UMLub osiągnęły łączny zysk ponad 12 mln zł, a wśród najważniejszych inwestycji znalazło się otwarcie Europejskiego Centrum Innowacyjnej Terapii Chorób Plamki Żółtej – unikatowej placówki w skali świata.

Jubileusze i wyróżnienia

Rok akademicki 2025/2026 to także czas jubileuszy: 75-lecie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i 30-lecie Oddziału Anglojęzycznego. W październiku uczelnia uhonoruje również tytułem doctor honoris causa prof. Alvisę Palese z Uniwersytetu w Udine.