Wiersze między ulicami. Spacer śladami Julii Hartwig

W swojej twórczości łączyła codzienne obserwacje z refleksją nad przemijaniem, miejscem człowieka na ziemi oraz sztuką. Była autorką wielu cenionych dzieł literackich, między innymi „Pożegnań” i „Czułości”.

Spacery śladami Julii Hartwig rozpoczęły się w 2017 roku i są organizowane przez ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie (choć pierwszy spacer miał miejsce w 2006 roku, kiedy poetka sama poprowadziła wycieczkę po jej rodzinnym mieście).

W czwartek, 14 sierpnia o godzinie 17, w Zaułku Hartwigów na ul. Kowalskiej 3 – w dniu urodzin Julii Hartwig – wyruszy kolejny spacer jej śladami. Podczas, którego będzie można zobaczyć miejsca związane z jej młodością, fotografie wykonane przez jej członków rodziny oraz ścieżkę poetycką.