Żłobki przestały być luksusem

– Widzimy, że samorządy coraz częściej korzystają ze środków finansowych z Unii Europejskiej, z KPO, ale również z Funduszu Europejskiego Rozwoju Społecznego. W ten sposób rośnie liczba placówek opiekuńczych dla dzieci wymagających szczególnej troski, czyli od pierwszego do trzeciego roku życia, a także dla dzieci młodszych – po 22. tygodniu życia. Bardzo się cieszymy, że takie miejsca powstają i że rodzice mogą decydować się na powrót do pracy – powiedziała posłanka Gromadzka.

W grudniu 2024 roku uruchomiono program „Aktywny dzienny opiekun w gminie”. – Program jest skierowany do mieszkańców małych gmin, gdzie dotąd nie było placówek opiekuńczych dla dzieci do 3. roku życia – dodała Małgorzata Gromadzka.

Z kolei Bożena Lisowska podkreśliła, jak ważny jest program „Aktywny rodzic”. – Szanowni Państwo, po roku funkcjonowania programu „Aktywny rodzic” możemy powiedzieć jedno: w Polsce zwiększyła się dostępność i spadły ceny w żłobkach. Jeszcze w sierpniu 2024 roku, czyli w miesiącu poprzedzającym wejście w życie rządowego programu, koszt pobytu dziecka w żłobku wynosił od kilkuset do nawet 1400 zł miesięcznie – powiedziała Lisowska. – Teraz ta opieka jest całkowicie bezpłatna dla rodziców, a w województwie lubelskim to jedynie koszt około 77 zł. Zatem możemy powiedzieć, że po wprowadzeniu rządowego programu żłobki dla wielu polskich rodzin przestały być luksusem – dodała.

Była radna wojewódzka zaznaczyła również, że w skali całej Polski powstało 37 tys. nowych miejsc dla dzieci, co – jej zdaniem – potwierdza ogromną wagę tego projektu oraz wsparcie, jakie płynie dla polskich rodzin.

– Rząd premiera Donalda Tuska wprowadził największy w historii program opieki żłobkowej. W województwie lubelskim powstały 42 place zabaw dla najmłodszych dzieci – powiedział Krzysztof Grabczuk. Jak podkreślił poseł KO, jego partia planuje kontynuować ten program.