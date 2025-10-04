Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 4 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka

Lublin

Dzisiaj
18:17
Strona główna » Lublin

Żłobki przestały być luksusem

Autor: Zdjęcie autora Radosław Pawlos
Udostępnij 0 A A
Konferencja PO
Konferencja PO (fot. Katarzyna Nakonieczna)

Rok po wejściu w życie rządowego programu „Aktywny rodzic” trójka lubelskich posłów KO – Małgorzata Gromadzka, Bożena Lisowska oraz Krzysztof Grabczuk – podsumowała jego efekty. Już na początku konferencji posłanka Małgorzata Gromadzka przypomniała, że jeszcze w 2023 roku na terenie województwa lubelskiego było 140 tzw. „białych plam”, czyli gmin w naszym regionie, które nie posiadały żłobka bądź klubu dziecięcego. Dziś tę liczbę zredukowano do 70.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

 – Widzimy, że samorządy coraz częściej korzystają ze środków finansowych z Unii Europejskiej, z KPO, ale również z Funduszu Europejskiego Rozwoju Społecznego. W ten sposób rośnie liczba placówek opiekuńczych dla dzieci wymagających szczególnej troski, czyli od pierwszego do trzeciego roku życia, a także dla dzieci młodszych – po 22. tygodniu życia. Bardzo się cieszymy, że takie miejsca powstają i że rodzice mogą decydować się na powrót do pracy – powiedziała posłanka Gromadzka.

W grudniu 2024 roku uruchomiono program „Aktywny dzienny opiekun w gminie”. – Program jest skierowany do mieszkańców małych gmin, gdzie dotąd nie było placówek opiekuńczych dla dzieci do 3. roku życia – dodała Małgorzata Gromadzka.

Z kolei Bożena Lisowska podkreśliła, jak ważny jest program „Aktywny rodzic”. – Szanowni Państwo, po roku funkcjonowania programu „Aktywny rodzic” możemy powiedzieć jedno: w Polsce zwiększyła się dostępność i spadły ceny w żłobkach. Jeszcze w sierpniu 2024 roku, czyli w miesiącu poprzedzającym wejście w życie rządowego programu, koszt pobytu dziecka w żłobku wynosił od kilkuset do nawet 1400 zł miesięcznie – powiedziała Lisowska. – Teraz ta opieka jest całkowicie bezpłatna dla rodziców, a w województwie lubelskim to jedynie koszt około 77 zł. Zatem możemy powiedzieć, że po wprowadzeniu rządowego programu żłobki dla wielu polskich rodzin przestały być luksusem – dodała.

Była radna wojewódzka zaznaczyła również, że w skali całej Polski powstało 37 tys. nowych miejsc dla dzieci, co – jej zdaniem – potwierdza ogromną wagę tego projektu oraz wsparcie, jakie płynie dla polskich rodzin.

– Rząd premiera Donalda Tuska wprowadził największy w historii program opieki żłobkowej. W województwie lubelskim powstały 42 place zabaw dla najmłodszych dzieci – powiedział Krzysztof Grabczuk. Jak podkreślił poseł KO, jego partia planuje kontynuować ten program.

 

 

Agnieszka Jaczyńska
7 października 2025, 12:00

O Dzieciach Zamojszczyzny w Książnicy Zamojskiej. Spotkanie z Agnieszką Jaczyńską

PZL Leonardo Avia powalczy o zwycięstwo z niepokonanym BBTS Bielsko-Biała

PZL Leonardo Avia Świdnik zmierzy się z BBTS Bielsko-Biała

Mediateka mieszcząca się w Zamojskiej Akademii Kultury to jedna z filii Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego

Zmieni się dyrektor biblioteki czy zostanie obecny? Konkurs ogłoszony

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Platforma Obywatelska żłobki Lublin

Pozostałe informacje

Konferencja PO

Żłobki przestały być luksusem

Rok po wejściu w życie rządowego programu „Aktywny rodzic” trójka lubelskich posłów KO – Małgorzata Gromadzka, Bożena Lisowska oraz Krzysztof Grabczuk – podsumowała jego efekty. Już na początku konferencji posłanka Małgorzata Gromadzka przypomniała, że jeszcze w 2023 roku na terenie województwa lubelskiego było 140 tzw. „białych plam”, czyli gmin w naszym regionie, które nie posiadały żłobka bądź klubu dziecięcego. Dziś tę liczbę zredukowano do 70.
Naczynia dla dzieci niebezpieczne dla zdrowia. Producent prosi o zwrot do sklepu

Naczynia dla dzieci niebezpieczne dla zdrowia. Producent prosi o zwrot do sklepu

Główny Inspektorat Sanitarny oraz sieć Pepco przestrzegają przed kompletem naczyń z nadrukiem popularnej kreskówki.

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze
galeria

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

W sobotnie przedpołudnie w Urzędzie Miasta Lubartów odbyła się uroczystość, która zgromadziła pary z miasta i gminy świętujące ponad pół wieku wspólnego życia. Wydarzenie upłynęło w atmosferze wzruszeń, wdzięczności i uznania dla małżonków, którzy od dziesięcioleci pielęgnują swoje przysięgi.
Avia z pięciu ligowych meczów u siebie wygrała tylko dwa

Niespodzianka w Świdniku. Wiślanie Skawina ograli Avię

Na wyjazdach pięć zwycięstw i jeden remis. Za to u siebie tylko dwa zwycięstwa i już trzy porażki. W sobotę tę trzecią piłkarzom Avii zafundowali Wiślanie Skawina, którzy wygrali na stadionie przy ul. Sportowej 2:1.
W oficjalnym przekazaniu wozu wzięli udział m.in. komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Paweł Kasperek, zastępca burmistrza Bychawy Łukasz Grabczyński, komendant gminny OSP Bogdan Tylus oraz przedstawiciele OSP w Bychawce Drugiej – prezes Dariusz Samborski i sekretarz Dariusz Kłos.

Nowy wóz dla druhów z Bychawki Drugiej

Z końcem września do gminy Bychawa, od Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, trafił samochód ratowniczo-gaśniczy MAN GCBA 5/32. Nowym wozem będą jeździć do pożarów i innych zdarzeń druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bychawce Drugiej.
Zniszczona budka z kebabem odjechała. Właścicielka chce stanąć na nogi

Zniszczona budka z kebabem odjechała. Właścicielka chce stanąć na nogi

We wrześniu na skutek wypadku drogowego bus staranował budkę z kebabem w Łomazach. Właścicielki punktu nie ukrywają, że znalazły się teraz w trudnej sytuacji finansowej. Uruchomiły zbiórkę.
Siedziba sekty NIEBO, opuszczona już przed wielu laty – zdjęcie z czasów, gdy tematem sekty na bieżąco zajmował się Dziennik Wschodni
Magazyn

Niebo, które stało się piekłem

Pod koniec 2025 roku na platformie streamingowej HBO Max ma się pojawić serial „Niebo. Rok w piekle”. Produkcja opowie historię sekty „Niebo” i jej charyzmatycznego lidera, Bogdana Kacmajora. W tej roli zobaczymy Tomasza Kota. Nie wszyscy wiedzą, że Zbór Leczenia Duchem Świętym „Niebo” to temat blisko związany z Lubelszczyzną.
Nowoczesna gamma-kamera w szpitalu wojewódzkim. Diagnostyka na światowym poziomie

Nowoczesna gamma-kamera w szpitalu wojewódzkim. Diagnostyka na światowym poziomie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie zakończył kompleksową modernizację i doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej. Wartość inwestycji to ponad 4,4 mln zł, w całości sfinansowanych z budżetu Województwa Lubelskiego. Dzięki temu pacjenci z regionu zyskają dostęp do diagnostyki na światowym poziomie.
Biskup Adam Bab
Rozmowa

Biskup Bab: Nie chodzę w purpurze i złocie. Kościół to nie showbiznes

- Dopóki obok mnie żyje ktoś w nędzy, ja nie powinienem czuć się w pełni szczęśliwy - mówi Adam Bab, biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej. Rozmawiamy o cudach, o wierze, o cudownym drzewie w „Parczewie”, o Charliem Kirku, o spuściźnie po papieżu Franciszku, o początku pontyfikatu Leona XIV, o wpływie AI na kościół.

Oszuści znów uderzają. 35-latka i 30-latek stracili razem prawie 19 tys. zł

Oszuści znów uderzają. 35-latka i 30-latek stracili razem prawie 19 tys. zł

35-letnia mieszkanka powiatu bialskiego straciła blisko 4 tys. zł, wierząc, że rozmawia przez komunikator ze swoją koleżanką. Z kolei 30-latek z powiatu opolskiego stracił aż 15 tys. zł po tym, jak zaufał rzekomemu kupującemu swojego telefonu. Policja apeluje: nie klikaj w podejrzane linki i nie przekazuj nikomu kodów BLIK!
80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
DZIENNIK ZE SMAKIEM
film

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Kolejny odcinek naszej serii kulinarno-podróżniczej „Dziennik ze smakiem” zabierze widzów do wyjątkowego miejsca – Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli. To właśnie tutaj działa jedyne w Polsce Technikum Pszczelarskie, które w tym roku obchodzi swoje 80-lecie.

Awaria hamulca była przyczyną czwartkowego paraliżu ul. Rejowieckiej – głównej chełmskiej arterii komunikacyjnej

Hamulec zawiódł, auta posypały się jak domino. Karambol w Horodyszczu-Kolonii

Siedem pojazdów rozbitych, sparaliżowana droga Chełm–Włodawa i kierowcy uwięzieni w wielogodzinnych korkach. Wszystko przez awarię układu hamulcowego w ciężarówce wypełnionej materiałami budowlanymi. Na szczęście nikt nie ucierpiał poważnie.
W piwnicach szpitala będą szkolić medyków z medycyny pola walki

W piwnicach szpitala będą szkolić medyków z medycyny pola walki

Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie przygotowuje specjalne miejsce, w którym lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni będą uczyć się, jak udzielać pomocy w warunkach wojny, katastrof czy masowych wypadków. Szkolenia ruszą w styczniu – i to nie w komfortowych salach, lecz… w piwnicach.
Wieczorny capstrzyk w Lublinie
galeria

19 LBZ świętuje w Lublinie i Woli Gułowskiej

Trwają obchody święta 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. W piątek na placu Litewskim w Lublinie wojskowi przeprowadzili wieczorny capstrzyk, a w niedzielę uroczystości przeniosą się do Woli Gułowskiej.
Wychowawca obozu sportowego z zarzutami przestępstw seksualnych. Trafił do aresztu

Wychowawca obozu sportowego z zarzutami przestępstw seksualnych. Trafił do aresztu

Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo przeciwko jednemu z wychowawców obozu sportowego, który usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw o charakterze seksualnym. Do zdarzeń miało dojść w 2024 roku podczas obozu organizowanego w powiecie biłgorajskim przez klub sportowy z Krakowa.

Najnowsze
Konferencja PO

18:17 Żłobki przestały być luksusem

17:24

Naczynia dla dzieci niebezpieczne dla zdrowia. Producent prosi o zwrot do sklepu

16:43

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

16:14

Niespodzianka w Świdniku. Wiślanie Skawina ograli Avię

15:41

Nowy wóz dla druhów z Bychawki Drugiej

14:55

Zniszczona budka z kebabem odjechała. Właścicielka chce stanąć na nogi

14:07

Niebo, które stało się piekłem

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Konferencja PO

Żłobki przestały być luksusem

Naczynia dla dzieci niebezpieczne dla zdrowia. Producent prosi o zwrot do sklepu

Naczynia dla dzieci niebezpieczne dla zdrowia. Producent prosi o zwrot do sklepu

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze
galeria

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Avia z pięciu ligowych meczów u siebie wygrała tylko dwa

Niespodzianka w Świdniku. Wiślanie Skawina ograli Avię

W oficjalnym przekazaniu wozu wzięli udział m.in. komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Paweł Kasperek, zastępca burmistrza Bychawy Łukasz Grabczyński, komendant gminny OSP Bogdan Tylus oraz przedstawiciele OSP w Bychawce Drugiej – prezes Dariusz Samborski i sekretarz Dariusz Kłos.

Nowy wóz dla druhów z Bychawki Drugiej

Zniszczona budka z kebabem odjechała. Właścicielka chce stanąć na nogi

Zniszczona budka z kebabem odjechała. Właścicielka chce stanąć na nogi

Konferencja PO

Żłobki przestały być luksusem

Naczynia dla dzieci niebezpieczne dla zdrowia. Producent prosi o zwrot do sklepu

Naczynia dla dzieci niebezpieczne dla zdrowia. Producent prosi o zwrot do sklepu

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze
galeria

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Avia z pięciu ligowych meczów u siebie wygrała tylko dwa

Niespodzianka w Świdniku. Wiślanie Skawina ograli Avię

W oficjalnym przekazaniu wozu wzięli udział m.in. komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Paweł Kasperek, zastępca burmistrza Bychawy Łukasz Grabczyński, komendant gminny OSP Bogdan Tylus oraz przedstawiciele OSP w Bychawce Drugiej – prezes Dariusz Samborski i sekretarz Dariusz Kłos.

Nowy wóz dla druhów z Bychawki Drugiej

Zniszczona budka z kebabem odjechała. Właścicielka chce stanąć na nogi

Zniszczona budka z kebabem odjechała. Właścicielka chce stanąć na nogi

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Najwięksi z Lubelszczyzny nagrodzeni. Znamy zwycięzców „Złotej Setki”
galeria
film

Najwięksi z Lubelszczyzny nagrodzeni. Znamy zwycięzców „Złotej Setki”

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

Serial The Paper
galeria
film

The Paper: Nowy serial od twórców amerykańskiego The Office (wideo)

Jacek Braciak w serialu Glina. Nowy Rozdział
film

Glina. Nowy Rozdział: Premiera za dwa tygodnie. Zwiastun juz teraz (wideo)

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

film
Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Foto
Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

galeria
Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
galeria
ZDJĘCIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz
galeria

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz

Podczas uroczystego otwarcia ogrodu sensoryczno-naukowego była część oficjalna z programem artystycznym, została symbolicznie przecięta wstęga, a później zaproszeni goście wraz z uczniami sadzili nowe rośliny
galeria
Zamość

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów
ZDJĘCIA

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
galeria
ZDJĘCIA KIBICÓW

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
galeria
ZDJĘCIA

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
galeria
ZDJĘCIA

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
galeria
ZDJĘCIA

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Nieruchomości -> Wynajmę

wynajmę mieszkanie

lublin

0,00 zł
Różne -> Sprzedam

miesz

ZAMOŚĆ

99,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

grzejnik

ZAMOŚĆ

289,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

trojnik

ZAMOŚĆ

11,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

169,00 zł

Komunikaty