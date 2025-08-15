Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. piątek, 15 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Magazyn

Dzisiaj
16:11
Strona główna » Magazyn

Lubelszczyzna: To stąd ruszyła kontrofensywa, która zatrzymała bolszewików

Autor: Zdjęcie autora Katarzyna Nakonieczna
Udostępnij A A
Piechota polska w marszu na front przed bitwą warszawską
Piechota polska w marszu na front przed bitwą warszawską (fot. Centralne Archiwum Wojskowe/Domena publiczna)

Latem 1920 roku Lubelszczyzna stała się areną wydarzeń, które przesądziły o losach Polski i Europy. To stąd ruszyła kontrofensywa, która zatrzymała bolszewików. O bitwach, mobilizacji mieszkańców i codziennym życiu w cieniu wojny opowiada prof. MIROSŁAW SZUMIŁO – historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować
  • Ledwo zakończyły się zabory i Wielka Wojna, a odrodzone państwo musiało ponownie zmierzyć się z wrogiem ze Wschodu. Skrzydła znów zostały podcięte?

– Sytuacja była dosyć ciężka. Od lata 1914 roku trwała pierwsza wojna światowa, która w latach 1914-1915 przetoczyła się przez ziemie polskie, powodując ogromne straty i zniszczenia. Potem nastąpił okres okupacji: na Lubelszczyźnie północne tereny znalazły się pod zarządem niemieckim, a południowe, w tym Lublin, pod okupacją austriacką. To były tzw. państwa centralne, które w 1915 roku przegoniły stąd Rosjan.

Słyszała pani o tzw. bieżeństwie?

  • Nie spotkałam się z tym określeniem.

– To ciekawy, choć tragiczny wątek z 1915 roku. Pochodzę z Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i w dzieciństwie słuchałem opowieści starszych ludzi o tym, jak Rosjanie, wycofując się przed Niemcami i Austriakami, zarządzili przymusową ewakuację miejscowej ludności: głównie prawosławnej, ale też polskiej.

Całe wioski wywożono w głąb Rosji. Moja rodzina trafiła aż do Zaporoża na Ukrainie, tam, gdzie dziś znów toczą się walki. Ludzie zostawiali swoje gospodarstwa, a część miejscowości została zniszczona. Po 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, ludność zaczęła wracać, ale trwało to długo. W czasie wojny polsko-bolszewickiej wracający często zastawali zniszczone gospodarstwa, które trzeba było odbudować od zera. Szczególnie ciężko było we wschodnich powiatach, dawniej wchodzących w skład guberni chełmskiej.

  • Na dodatek po Wielkiej Wojnie Polska nie miała jeszcze ustalonych granic.

– Tak, w listopadzie 1918 roku od razu rozpoczęły się walki o granice. Na wschodzie trwała wojna polsko-ukraińska (listopad 1918-lipiec 1919), głównie o Galicję Wschodnią. Od początku 1919 roku toczyły się też walki z bolszewikami na Wołyniu, niedaleko Lubelszczyzny. Region wciąż pozostawał w strefie wojennej. Mobilizowano młodych mężczyzn do wojska; wcześniej wielu służyło w armii rosyjskiej, inni w Legionach Polskich od 1915 roku. Od jesieni 1918 roku tworzono Wojsko Polskie, które od razu trafiło na front. W 1920 roku był to już szósty rok wojny. W młodych ludziach było silne poczucie patriotyzmu, choć stopień świadomości narodowej był różny.

  • To dosyć zrozumiałe po 123 latach zaborów.

– Świadomość narodowa rozwijała się m.in. dzięki działalności społeczników i organizacji narodowych. Po odejściu Rosjan w 1915 roku, pod okupacją austriacką i niemiecką, powstawały polskie szkoły, rozwijało się szkolnictwo narodowe. Kościół Katolicki także odgrywał dużą rolę.

W ciągu kilku lat świadomość narodowa Polaków na Lubelszczyźnie znacznie wzrosła. Ukraińska ludność prawosławna dopiero to w sobie kształtowała. Liczna była też ludność żydowska: jedni utożsamiali się z Polską, inni mniej. Młodsze pokolenia były bardziej osadzone w duchu narodowym, starsze miały różne doświadczenia.

  • Jak społeczeństwo reagowało na ofensywę bolszewicką w 1920 roku?

– Większość nie ulegała agitacji, choć bolszewicy obiecywali biedniejszym równość i poprawę losu.

W niektórych miejscach, zwłaszcza wśród prawosławnej ludności ukraińskiej czy uboższych Żydów z miasteczek, zdarzało się poparcie dla bolszewików. Na wsiach próbowano rekrutować bezrolnych chłopów, tzw. fornali. Z kolei lepiej sytuowani żydowscy rzemieślnicy i kupcy byli raczej przeciwni bolszewikom.

  • Długo bolszewicy przebywali na Lubelszczyźnie?

– Dość krótko; niecały miesiąc w sierpnia 1920 roku. Najdłużej w Hrubieszowie i okolicach. Mimo to zdążyli powołać komitety rewolucyjne i milicje. Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, kierowany przez Juliana Marchlewskiego i Feliksa Dzierżyńskiego, planował utworzenie Polskiej Republiki Rad i jej zjednoczenie z Rosją bolszewicką.

Warto podkreślić, że poparcie dla bolszewików wśród społeczeństwa Lubelszczyzny stanowiło raczej margines. Większość mieszkańców aktywnie stanęła do walki w obronie niepodległości.

  • Dużo się mówi o brutalności i bezwzględności bolszewickiej armii.

– Dwory ziemiańskie były często traktowane jako „wrogowie ludu”, więc padały obiektem rabunków i konfiskat. Również księża mieli trudną sytuację, ponieważ w religia była postrzegana przez komunistów jako wróg ideologiczny. Na szczęście bolszewicy przebywali na tych naszych terenach stosunkowo krótko, więc nie zdążyli wyrządzić większych zniszczeń. Jednak ich brutalne działania wywołały przekonanie, że są to barbarzyńcy ze Wschodu; co znajduje odzwierciedlenie również w ówczesnych odezwach.

Bolszewicy próbowali tworzyć komitety rewolucyjne, milicję i grupy ochotnicze, przedstawiając się jako wyzwoliciele robotników i chłopów. Jednak ich władza szybko okazywała się represyjna. Mój pradziadek wspominał, że po wejściu bolszewicy na wsiach oceniali poszczególne gospodarstwa: biednych traktowano jako sprzymierzeńców, zamożnych zaś jako „kułaków” i represjonowano.

  • Nowe władze w Polsce się jednak temu sprzeciwiły.

– W momencie zagrożenia powstała Rada Obrony Państwa oraz Rząd Obrony Narodowej. Symbolicznie premierem został chłop Wincenty Witos, a wicepremierem Ignacy Daszyński – robotnik z PPS. To była demonstracja jedności całego społeczeństwa. Odezwa Rady była czytana z ambon kościelnych, które miały najlepszy dostęp do ludzi, szczególnie na wsiach. Wzywano do wstępowania do ochotniczej armii – i Lubelszczyzna aktywnie na to odpowiedziała. Powstały wojewódzkie i lokalne Komitety Obrony Narodowej, które zajmowały się werbunkiem do wojska i organizacją straży obywatelskich, pilnujących porządku na tyłach.

  • Lubelszczyzna była przygotowana na wojnę?

– Była bardzo ważnym terenem strategicznym. W 1920 roku rozpoczęła się ofensywa polsko-ukraińska na Kijów, będąca elementem sojuszu Piłsudski-Petlura. Polska chciała powstrzymać bolszewików przed marszem na zachód i stworzyć państwo ukraińskie jako bufor. Niestety, ofensywa nie powiodła się i musieliśmy się cofnąć. W pierwszych dniach sierpnia bolszewicy przekroczyli Bug i zajęli północną część województwa, m.in. tereny wokół Kocka, Parczewa i Włodawy. Sforsowali także Bug pod Hrubieszowem, ale nie zdobyli Chełma, gdzie toczyły się zaciekłe walki obronne.

  • Stąd właśnie wyszedł manewr Piłsudskiego, który pokrzyżował plany wroga?

– Dokładnie tak. Decydujące uderzenie tej wojny, kontrofensywa z nad Wieprza, wyszło z Lubelszczyzny.

Główne siły bolszewickie nacierały na Warszawę, a między dwoma frontami (białoruskim i ukraińskim) powstała luka, słabo obsadzona przez oddziały wroga. Piłsudski postanowił to wykorzystać, przybył do Puław 12 sierpnia i przygotował ofensywę, która ruszyła 16 sierpnia z linii Wieprza, w kierunku północnym, na Siedlce i Białą Podlaską. Ta operacja zaskoczyła bolszewików i pozwoliła szybko odbić północną Lubelszczyznę oraz tereny Podlasia, a przede wszystkim zadała ogromne straty bolszewikom.

  • Dużo się mówi o Bitwie Warszawskiej. A przecież tutaj też miały miejsce bitwy i starcia, które mogły się przyczynić do ostatecznego zwycięstwa?

– Warto wspomnieć o bitwie pod Cycowem, która miała miejsce 16 sierpnia i jest corocznie upamiętniana inscenizacjami historycznymi. Była częścią ofensywy znad Wieprza. Największe walki miały miejsce pod koniec sierpnia pod Komarowem i Zamościem. Po przegranej przez nich bitwie warszawskiej bolszewicy mogli jeszcze odwrócić losy tej wojny, gdy niepokonana wcześniej armia konna Siemiona Budionnego ruszyła spod Lwowa w kierunku na Lublin i Warszawę. Została zatrzymana przez polsko-ukraińską załogę Zamościa, którą dowodził ukraiński pułkownik Marko Bezruczko. Dla Ukraińców obrona Zamościa to główny symbol ich udziału w wojnie przeciwko bolszewikom. Dzięki obronie Zamościa polskie siły miały więcej czasu na okrążenie bolszewickiej kawalerii pod Komarowem.

31 sierpnia polska kawaleria odniosła tam zdecydowane zwycięstwo: była to największa bitwa kawaleryjska XX wieku. To starcie złamało siłę armii konnej Budionnego i oznaczało koniec bolszewickiej ofensywy.

  • Jak wyglądało zaangażowanie ludności poza frontem?

– Zaangażowanie społeczne było ogromne. Organizowano różnego rodzaju akcje humanitarne i pomoc dla wojska. Powstawały komitety, które działały na rzecz wsparcia armii, między innymi poprzez werbowanie ochotników. W tamtych czasach nie było telefonów, więc działała służba kurierska: kurierzy na koniach czy rowerach przekazywali ważne informacje. To zupełnie inna epoka, choć minęło tylko trochę ponad sto lat.

Pomoc medyczna i opieka nad rannymi były organizowane przez społeczeństwo ochotniczo, w tym przez wiele kobiet, które zgłaszały się do różnych funkcji pomocniczych. Pomagał też Kościół Katolicki. Polscy biskupi wydali specjalną odezwę do wiernych, w której ostrzegali przed zagrożeniem ze Wschodu. Bolszewików określili tam jako wrogów naszej chrześcijańskiej cywilizacji – było to bardzo wyraźne i jednoznaczne przesłanie. Widać było wielką mobilizację: zgłaszali się harcerze, gimnazjaliści, młodzi ludzie, całe klasy najstarszych roczników.

  • Polska mogła liczyć na pomoc krajów zachodnich?

– Nie miała pełnego wsparcia innych państw, ale częściowa pomoc była. Największa pochodziła ze strony Węgier, które dostarczały amunicję i broń. Jedyny bezpieczny kanał transportowy prowadził przez Rumunię, a transporty szły z Francji, która częściowo wspierała Polskę.

Warto też przypomnieć, że u boku Polaków walczyła także niewielka liczebnie, ale zaprawiona w bojach sprzymierzona armia Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Ich udział bywa często pomijany, a przecież na południe od Lwowa ukraińskie broniły ważnego odcinka frontu. Każdy żołnierz się wtedy liczył. Byli też ochotnicy innych narodowości, na przykład rosyjscy antykomuniści, którzy przeszli na stronę polską. Choć ich liczba była niewielka, to ich obecność jest warta podkreślenia.

  • Ale chyba można powiedzieć, że dzięki temu zwycięstwu Polacy powstrzymali rozprzestrzenienie się bolszewizmu na całą Europę?

– Zdecydowanie tak. W tamtym czasie w Niemczech panowały nastroje rewolucyjne, a komuniści byli bardzo aktywni. Gdyby bolszewicy zdobyli Warszawę, mieliby szansę połączyć się z tamtejszymi ruchami rewolucyjnymi i rozprzestrzenić rewolucję dalej na zachód. Plany bolszewików były znacznie szersze. Na południu, przy ataku na Lwów, działał m.in. Józef Stalin jako komisarz polityczny frontu południowo-zachodniego. Z jego korespondencji z Leninem wynika, że po zdobyciu Lwowa planowano przejście przez Karpaty na Węgry, a stamtąd dalej na południe. To Polska zatrzymała ten marsz, dlatego Bitwa Warszawska jest uważana za jedną z najważniejszych bitew w historii świata.

  • A może wszystko się tak naprawdę udało dzięki osławionemu „Cudowi nad Wisłą”?

– To trochę legenda, ale trudno nie zauważyć, że oprócz sukcesów militarnych, ogromną rolę odegrało zjednoczenie narodu i wielka mobilizacja społeczna. Bardzo ważny był też wymiar duchowy: biskupi zainicjowali wielką akcję modlitewną za ojczyznę, prowadzoną przez wszystkich katolików. W Jasnogórskim sanktuarium odbywały się modlitwy, które dodały siły i determinacji całemu społeczeństwu.

„To nasze zobowiązanie” – mija 110 lat od bitwy pod Jastkowem
galeria
ZDJĘCIA

„To nasze zobowiązanie” – mija 110 lat od bitwy pod Jastkowem

Wykonuję testament marszałka i jego legionistów. To nasz patriotyczny obowiązek
Magazyn

Wykonuję testament marszałka i jego legionistów. To nasz patriotyczny obowiązek

Puławy i „Cud nad Wisłą”. Stół z pałacu Czartoryskich pamięta narady Piłsudskiego
galeria

Puławy i „Cud nad Wisłą”. Stół z pałacu Czartoryskich pamięta narady Piłsudskiego

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
historia Magazyn IPN Święto Wojska Polskiego IPN Lublin Cud nad Wisłą Bitwa Warszawska wywiad Instytut Pamięci Narodowej historyk

Pozostałe informacje

7 osób poszkodowanych w wypadku niedaleko Krasnobrodu

7 osób poszkodowanych w wypadku niedaleko Krasnobrodu

W akcji uczestniczył śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a do szpitala trafiły cztery osoby.
Piechota polska w marszu na front przed bitwą warszawską
HISTORIA

Lubelszczyzna: To stąd ruszyła kontrofensywa, która zatrzymała bolszewików

Latem 1920 roku Lubelszczyzna stała się areną wydarzeń, które przesądziły o losach Polski i Europy. To stąd ruszyła kontrofensywa, która zatrzymała bolszewików. O bitwach, mobilizacji mieszkańców i codziennym życiu w cieniu wojny opowiada prof. MIROSŁAW SZUMIŁO – historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Świadczenie wspierające. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami

Świadczenie wspierające. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina: wniosek o świadczenie wspierające można złożyć samodzielnie – bez opłat i bez pośredników. Pomoc w wypełnieniu dokumentów zapewniają bezpłatnie pracownicy ZUS.
Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie
film

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie

W defiladzie (i paradzie morskiej na Helu) wzięło w sumie udział ponad 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, 88 pocztów sztandarowych. Byli żołnierze z wojsk i struktur sojuszniczych.

InPost ChKS Chełm ma nowego przyjmującego, Aleksandra Nowika

InPost ChKS Chełm z nowym przyjmującym

InPost ChKS Chełm pozyskał przyjmującego Aleksandra Nowika.

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
ZDJĘCIA
galeria

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

Na placu Litewskim w Lublinie zakończyły się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 105. roczmicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.

Objazdowe Zabawy Podwórkowe wracają. Bezpłatne animacje dla dzieci w trzech dzielnicach Lublina

Objazdowe Zabawy Podwórkowe wracają. Bezpłatne animacje dla dzieci w trzech dzielnicach Lublina

Już po raz dziesiąty Lublin zamieni się w wielkie podwórko pełne śmiechu, ruchu i wspólnych gier. Projekt „Objazdowe Zabawy Podwórkowe” to bezpłatne animacje dla dzieci i młodzieży, które w tym roku zagoszczą w trzech dzielnicach miasta – Czechowie Północnym, Czechowie Południowym i na Starym Mieście.
Szykują niespodziankę na wrzesień. Uczniowie nie poznają placu przy szkole
galeria

Szykują niespodziankę na wrzesień. Uczniowie nie poznają placu przy szkole

Sporo nowości, nie tylko związanych z decyzjami ministerstwa, czeka uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu w nowym roku szkolnym. Przy placówce dobiega końca realizacja ciekawej inwestycji z budżetu obywatelskiego.
Upojna wizyta nad jeziorem. Wracała z dzieckiem mając 3 promile alkoholu

Upojna wizyta nad jeziorem. Wracała z dzieckiem mając 3 promile alkoholu

41-letnia matka postanowiła spędzić letni dzień nad jeziorem z dwójką dzieci. Wypoczynek wymknął się spod kontroli i kobieta wracała autem mając we krwi ponad 3 promile alkoholu.

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
Prognoza pogody na długi weekend
film

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Trzy dni odpoczynku z piękną słoneczną pogodą i wysoką temperaturą? Brzmi jak plan na idealny odpoczynek. Sprawdźcie jaka pogoda nas czeka. Opowiada o tym Gabriela Szewczyk.

Lubelscy lekarze tworzą pierwszy w regionie „chirurgiczny kalkulator” oparty na AI

Lubelscy lekarze tworzą pierwszy w regionie „chirurgiczny kalkulator” oparty na AI

Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie powstał MAGE (Multimodal AI-enhanced Gastrectomy Evaluation) – pierwszy w historii ośrodka projekt wykorzystujący sztuczną inteligencję w chirurgii przewodu pokarmowego. Jego celem jest poprawa jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów po operacjach raka żołądka.
Kto Indywidualnym Mistrzem Polski? Zmarzlik i Kubera muszą gonić

Kto Indywidualnym Mistrzem Polski? Zmarzlik i Kubera muszą gonić

W piątkowy wieczór poznamy Indywidualnego Mistrza Polski. Decydująca, trzecia runda zawodów zostanie rozegrana w Częstochowie. Zawody wystartują o godz. 19, a weźmie w nich udział czterech zawodników Orlen Oil Motoru Lublin.
Puławy i „Cud nad Wisłą”. Stół z pałacu Czartoryskich pamięta narady Piłsudskiego
galeria

Puławy i „Cud nad Wisłą”. Stół z pałacu Czartoryskich pamięta narady Piłsudskiego

W pałacu Czartoryskich w Puławach znajduje się niezwykły zabytek – drewniany stół, który z dużym prawdopodobieństwem uczestniczył w kluczowych wydarzeniach wojny polsko-bolszewickiej. To właśnie przy nim, w sierpniu 1920 roku, Marszałek Józef Piłsudski miał prowadzić strategiczne narady, które przesądziły o przebiegu Bitwy Warszawskiej.
Przed szczypiornistkami z Lublina dwa zagraniczne turnieje

Czas na zagraniczne granie. PGE MKS El-Volt Lublin wystąpi w Rumunii

Przed piłkarkami PGE MKS El-Volt ciekawe mecze kontrolne. Drużyna z Lublina weźmie udział w towarzyskim turnieju „Poarta Translylvaniei”, który będzie rozgrywany w Rumunii.  
Miasto zgodnie z obietnicą, nagrodę pieniężną przekazało na cel charytatywny

Chełm świeci przykładem – nagroda zamieniona w pomoc potrzebującym

Drugie miejsce w konkursie „Świeć się z Energą” przyniosło Chełmowi 10 tys. zł na cele charytatywne. Pieniądze zamieniono w sprzęt AGD, który trafił do rodzin i placówek potrzebujących wsparcia.

Najnowsze
7 osób poszkodowanych w wypadku niedaleko Krasnobrodu

16:45 7 osób poszkodowanych w wypadku niedaleko Krasnobrodu

16:11

Lubelszczyzna: To stąd ruszyła kontrofensywa, która zatrzymała bolszewików

15:31

Świadczenie wspierające. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami

14:57

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie

14:34

InPost ChKS Chełm z nowym przyjmującym

13:51

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

13:30

Objazdowe Zabawy Podwórkowe wracają. Bezpłatne animacje dla dzieci w trzech dzielnicach Lublina

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
7 osób poszkodowanych w wypadku niedaleko Krasnobrodu

7 osób poszkodowanych w wypadku niedaleko Krasnobrodu

Piechota polska w marszu na front przed bitwą warszawską

Lubelszczyzna: To stąd ruszyła kontrofensywa, która zatrzymała bolszewików

Świadczenie wspierające. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami

Świadczenie wspierające. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie
film

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie

InPost ChKS Chełm ma nowego przyjmującego, Aleksandra Nowika

InPost ChKS Chełm z nowym przyjmującym

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

7 osób poszkodowanych w wypadku niedaleko Krasnobrodu

7 osób poszkodowanych w wypadku niedaleko Krasnobrodu

Piechota polska w marszu na front przed bitwą warszawską

Lubelszczyzna: To stąd ruszyła kontrofensywa, która zatrzymała bolszewików

Świadczenie wspierające. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami

Świadczenie wspierające. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie
film

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie

InPost ChKS Chełm ma nowego przyjmującego, Aleksandra Nowika

InPost ChKS Chełm z nowym przyjmującym

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie
film

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Ulica Kozienicka po każdym większym deszczu tonie w spływającej z góry wodzie. To jedno z tych miejsc na mapie województwa, które odwodnienia potrzebuje najbardziej
film

Większy deszcz to dla nich koszmar. Proszą o drogę i zbiornik

Dzięki Tour de Pologne Women 2025 Zamość mogli zobaczyć pasjonaci kolarstwa w 65 krajach świata
galeria
film

Tour de Pologne Women w Zamościu. Wiemy, ile miasto za to zapłaciło

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

film
Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film
(Nie)Wyparzona Gęba

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film
WTOREK NA DZIELNI

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film
tylko u nas

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film
NASZA AKCJA

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film
zdjęcia, wideo

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy
film

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego
film
Dzień Wschodzi

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego

Foto
Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

galeria
W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
galeria
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo
galeria

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą
galeria
ZDJĘCIA

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było
galeria

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek
galeria
ZDJĘCIA

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek