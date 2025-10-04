Oszuści znów uderzają. 35-latka i 30-latek stracili razem prawie 19 tys. zł

Do bialskiej komendy zgłosiła się 35-latka, która była przekonana, że za pomocą komunikatora internetowego koresponduje ze swoją znajomą. Kobieta otrzymała wiadomość o rzekomej wygranej – karcie podarunkowej o wartości niemal 3 tys. zł. Gdy zaczęła się wahać, znajoma zaoferowała pomoc i poprosiła o przesłanie kodów BLIK oraz potwierdzenie operacji w aplikacji bankowej.

Kobieta, ufając rozmówczyni, wykonała wszystkie instrukcje. Dopiero po zakończeniu rozmowy zauważyła na profilu koleżanki informację, że jej konto zostało przejęte przez oszustów. Z jej rachunku zniknęły pieniądze.

– Apelujemy o rozwagę podczas operacji finansowych. W przypadku otrzymania prośby o pożyczkę czy informację o wygranej, zawsze należy zweryfikować, czy rzeczywiście rozmawiamy ze znajomym – przypomina nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Fałszywy kupujący i „pracownik banku”

Na podobny haczyk dał się złapać 30-letni mieszkaniec powiatu opolskiego. Mężczyzna wystawił w internecie telefon komórkowy na sprzedaż. Wkrótce po publikacji ogłoszenia otrzymał wiadomość SMS od osoby zainteresowanej zakupem. Rzekomy kupujący przesłał link do potwierdzenia transakcji i odbioru płatności.

Gdy link nie działał, ze sprzedającym skontaktował się „pracownik banku”, który przekonywał, że mężczyzna musi uwierzytelnić swoje konto. Poprosił o kody BLIK – nie raz, ale sześciokrotnie. Po ostatnim kodzie aplikacja przestała działać, a pieniądze zniknęły z konta. Łącznie mężczyzna stracił blisko 15 tysięcy złotych.

– Nigdy nie klikaj w linki od nieznanych osób i nie udostępniaj kodów BLIK. Jeśli kupujący wymaga logowania przez przesłany link – to oszustwo – przestrzega st. asp. Katarzyna Bigos z KPP w Opolu Lubelskim.

Policja ostrzega: uważaj, zanim klikniesz

Lubelscy policjanci przypominają, że oszuści nieustannie modyfikują swoje metody, ale cel pozostaje ten sam – szybkie wyłudzenie pieniędzy. Wystarczy jeden pochopny klik lub brak weryfikacji rozmówcy, by stracić oszczędności.

Funkcjonariusze apelują, by każdą prośbę o przelew, kod BLIK czy link do „odbioru nagrody” traktować z najwyższą ostrożnością. Najlepszym sposobem weryfikacji jest zatelefonowanie bezpośrednio do znajomego lub samodzielne wejście na stronę banku – bez korzystania z przesłanych odnośników.