Więcej komunikacji w podlubelskich gminach

Od dziś (1 października) mieszkańcy Franciszkowa oraz Kłodnicy Górnej i Dobrowolni (powiat lubelski) będą mogli skorzystać z wydłużonych połączeń komunikacyjnych w ramach powiatowego transportu pasażerskiego. Wszystko to dzięki porozumieniu samorządowców z powiatu lubelskiego i gminy Strzyżewice oraz Borzechów.
Od października linie komunikacyjne nr 11/0609/U Strzyżewice – Iżyce – Bychawa oraz nr 7/0609/U Białawoda – Borzechów – Bełżyce zostaną wydłużone o nowe odcinki.
W przypadku pierwszej z wymienionych linii mowa jest o przystankach Franciszkowie. – To odpowiedź na oczekiwania mieszkańców – powiedziała Barbara Dybel, wójt gminy Strzyżewice. – W gminie nie było żadnego transportu publicznego, poza szkolnym autobusem. Taki transport jest potrzebny, szczególnie dla starszych mieszkańców gminy – dodała wójt.
Trasa linii nr 7/0609/U Białawoda – Borzechów – Bełżyce również będzie wydłużona. Chodzi o nowe przystanki w Kłodnicy Górnej i Dobrowoli (OSP). Dofinansowanie tych tras pochodzi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Kwota dofinansowania to 70,1 tys. zł.