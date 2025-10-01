Wypadek na pasach. 16-letni chłopak trafił do szpitala

Do wypadku z udziałem nastolatka doszło we wtorek (30 września) na ulicy Wyszyńskiego w Radzyniu Podlaskim. Było już po zmroku, minęła godz. 21.

Policjanci ustalili, że w znajdującego się już na przejściu dla pieszych chłopaka uderzyła chevroletem 43-letnia mieszkanka gminy Ulan-Majorat. Poszkodowany został przez ratowników medycznych przewieziony do szpitala.

Wiadomo, że sprawczyni wypadku była trzeźwa. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia są jeszcze wyjaśniane.

- Pamiętajmy, że piesi to grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas zderzenia z pojazdem jadącym nawet z niewielką prędkością mogą zostać poważnie ranni - przypomina komisarz Piotr Mucha, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.